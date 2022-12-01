蔡明彥斯洛伐克演講 籲民主國家團結對抗威權擴張

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（中央社記者林育立柏林1日專電）外交部政務次長蔡明彥今天在斯洛伐克智庫「全球安全論壇」發表演說，指出台海衝突將造成災難性影響，呼籲民主國家團結對抗威權擴張。

斯洛伐克智庫全球安全論壇（GLOBSEC）今天以「區域衝突，全球效應：民主對抗專制」為題舉辦台灣論壇，邀請蔡明彥演講和座談，數位發展部部長唐鳳並以預錄影片發表演說。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，蔡明彥演講時表示，俄羅斯入侵烏克蘭是民主與專制的戰爭，台灣與烏克蘭同處對抗威權擴張最前線，一開始就譴責俄國非法入侵並大力援助烏克蘭，但中國卻與俄國合流，用美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，對台進行軍演和恫嚇。

蔡明彥引述德國情報首長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）的警告，將俄國和中國的威脅比喻為風暴和氣候變遷，並舉北大西洋公約組織（NATO）6月通過的戰略文件將中國定位為威脅為例指出，中國在中共20大後的威脅將比俄國更大，若台海發生衝突，對世界造成的災難性影響將遠大於俄烏戰爭，呼籲民主國家團結對抗威權擴張。

數位部長唐鳳在演說時分享台灣整合抗疫物資和援助各國的經驗，強調台灣是可信賴的民主夥伴，將繼續確保晶片生產穩定，她呼籲各國以多元參與方式共同打造更具韌性的民主供應鏈。

位於斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的全球安全論壇是中東歐地區重要智庫，今天出席論壇的有斯洛伐克外交部次長布羅克娃（Ingrid Brocková）、斯洛伐克前副總理兼財政部長米克羅斯（Ivan Mikloš）、保加利亞籍的歐洲議會議員梅代爾（Eva Maydell）等人。（編輯：周永捷）1111201