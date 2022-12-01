18歲公民權失敗 綠委開公聽會尋解方盼突破困境

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（中央社記者王揚宇台北1日電）18歲公民權修憲複決未能通過門檻，引發各界討論。民進黨立委鍾佳濱等人今天召開公聽會，討論有哪些途徑能實現18歲公民權，包括是否走憲法訴訟或是修選罷法等，希望解決現行修憲困境。

這次修憲門檻高達961萬9697同意票，但11月26日的開票結果落差不小，據中選會統計資料，修憲複決投票率為58.97%，同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張。

為此，民進黨立委鍾佳濱、范雲今天與學者專家及公民團體，在立法院召開「修憲提案何去何從—18歲公民權叩門未過的下一步」公聽會，討論這次修憲複決未通過下，未來有哪些途徑可以實現18歲公民權。

鍾佳濱提到，根據這次修憲複決結果，顯示現行修憲門檻讓後續修憲近乎不可能，而過去大法官釋字499號解釋曾經宣告第5次修憲條文違憲，以此為例，或許能就現行修憲門檻聲請大法官進行違憲審查。

鍾佳濱說，另一種可能在於，直接修公職人員選舉罷免法的選舉權與被選舉權年齡規定，至於該條文是否牴觸憲法，則由大法官判定。

范雲表示，憲法應該與時俱進，但修憲門檻過高以致修憲提案無法通過，或許能透過憲法訴訟，解決現行的修憲困境。

台少盟副秘書長林于聖表示，行政單位在公投推廣過程中應採取更積極的角色。

律師黃帝穎認為，如果透過修正公職人員選舉罷免法下修選舉年齡，縱令與現行憲法的選舉年齡有間，會被挑戰，但這是相對進步的基本權保障，理論上大法官不大容易做違憲宣告。

此外，司法院所提書面資料顯示，憲法訴訟法第49條規定，立法委員現有總額1/4以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲的判決。

司法院指出，效力位階高於法律位階法規範的憲法條文或憲法增修條文，雖未經憲法訴訟法第49條條文明確提及，但在解釋上並不排除得依該條規定聲請憲法法庭裁判的可能。

不過，司法院表示，在憲法訴訟法施行後，尚未有此類案件，因此有待大法官未來於具體個案中作出判決。（編輯：林興盟）1111201