美重要智庫訪團：協助深化台美歐關係

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）外交部長吳釗燮昨晚款宴華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團，訪賓表示期盼在返回各國後，持續討論台美歐應如何共同捍衛民主價值，並反制威權國家對國際規則及秩序的侵蝕。

外交部表示，雙方席間熱烈討論如何深化合作，訪賓並表達對協助推動深化台美歐關係及交流對話的高度意願。

外交部發布新聞稿指出，華府智庫德國馬歇爾基金會訪問團由前美國聯邦眾議員賀德（Will Hurd）、前德國綠黨聯邦國會議員貝克（Marieluise Beck）共同率領，成員有10位來自美、德、英、法、瑞典及歐洲議會的現任或前任議員、前美國資深官員及美、歐智庫學者專家等，充分展現當前美歐政學界對台灣的重視。

訪團重要政界成員包括英國下議院國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）、歐洲議會歐洲人民黨團副主席丹簡（Arnaud Danjean）、前美國海軍副部長戴維森（Janine Davidson）、前美國國家地理空間情報局局長夏普（Robert Sharp）。

重要學者專家成員包括義大利智庫國際事務研究院主任托琪（Nathalie Tocci）、德國馬歇爾基金會會長康莉（Heather A. Conley）、瑞典中國研究中心主任赫斯托姆（Jerker Hellström）及德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）等。

吳釗燮致詞時感謝所有訪團成員對民主台灣的支持，他表示，現在正值威權國家侵害民主國家、挑戰現有國際秩序之際，訪團此行對強化台灣與跨大西洋民主夥伴間的交流與合作深具正面意義。

吳釗燮並感謝美國及歐洲各國持續公開表達支持台海和平穩定的堅定立場，以及各國議會在今年8月後，無畏中國蠻橫阻擋仍絡繹來訪，以具體行動力挺台灣並嚇阻中國冒進。

吳釗燮強調，台灣將持續爭取美、歐理念相近國家的支持，與民主陣營深化合作，共同維護台海安全及印太地區的自由開放與和平穩定。

訪團成員表示，感謝台灣政府熱誠接待，很榮幸能親眼見證台灣在印太地區的樞鈕地位及在全球關鍵供應鏈扮演不可或缺的角色；同時強調，跨大西洋夥伴與台灣強化合作與交流至關重要，在此刻尤甚以往。（編輯：張均懋）1111202