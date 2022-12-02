強化外島戰力 馬防部雲台操演實彈射擊

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（中央社記者游凱翔台北2日電）中共頻頻擾台，為強化外離島防區戰力，陸軍馬祖防衛指揮部11月30日執行「雲台操演」實彈射擊，想定敵軍進犯馬祖海域，採北竿及莒光地區異地同時射擊，透過迫砲、榴彈砲、20機砲射擊海上目標。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣，甚至連日逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍武力侵台。

軍事新聞通訊社報導，為驗證部隊訓練成效，陸軍馬祖防衛指揮部11月30日執行「雲台操演」實彈射擊，依外島防衛作戰任務，模擬敵情威脅及可能行動，防區官兵運用各式建制武器，對海、空實施聯合射擊，展現防衛作戰決心。

馬防部指出，這次操演採北竿及莒光地區異地同時射擊，想定敵軍進犯馬祖海域。拂曉時分，官兵不畏寒冷，逐次完成陣地整備、彈藥檢查、通聯測試等，待射擊命令下達後，依作戰進程完成各式火砲、輕兵器精準射擊，圓滿達成操演任務。

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鎮疆操演、雲台操演，均為外島防區統整各型輕重武器，模擬面對敵軍意圖對台實施登陸作戰或進犯下的實彈射擊演練；澎防部、馬防部的部隊名也叫鎮疆部隊及雲台部隊。

另外，為強化國軍戰力及熟悉武器系統操作、部署，澎湖防衛指揮部「鎮疆操演」防護射擊，從過去每兩個月一次，調整為每月實施；金門、馬祖及東引防區，則從過去每季一次，調整為每兩個月實施一次。（編輯：蘇志宗）1111202