鄭文燦證實台大碩士論文遭撤 坦然面對並致歉

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市長鄭文燦表示，今天接獲國立台灣大學通知，他的2011年台大國家發展研究所在職專班碩士論文經審議認定涉及抄襲並撤銷，雖有遺憾，但願坦然面對並再次致歉。

鄭文燦下午透過桃園市政府新聞處發布聲明表示，接獲通知，論文（中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力）經台大社會科學院學倫會審議，以嚴謹學術論文規範認定涉及抄襲並撤銷。

他說，基於關心中國民主化議題，選定論文主題為中國大陸基層民主演變，而當時時空條件無法實證研究，以文獻分析法進行，先後參考包括書籍、期刊及網路文獻超過百餘種，寫作引述廣泛，未抄襲單一論文，也沒抄襲動機。

鄭文燦表示，他先完成論文草稿，再進行論文引述來源註腳，但參考資料較多、核對時間不足及部分書籍論文未在手上，而學倫會採用最新相似性比對軟體結果，發現論文沒註明來源出處段落。

他說，出席學倫會時表達，國發所當時未規定要用相似性比對軟體；繳交論文時，3名口試委員針對問題意識、研究方法及研究結論審查通過，主要是以政治學系統論研究中國基層民主化（農村村自治及城市居民委員會），無法導向民主轉型，中國基層選舉在1987年後是兼具參與及社會控制雙重面向。

不過，鄭文燦表示，學倫會以現在相似性比對軟體重新檢視，發現有未註明出處論文來源，他在會中表達，論文具見解原創性，也通過口試委員審查，部分內容未引述出處是寫作過程疏忽，如果當時國發所有要求相似性軟體比對，他也會發現未列出的參考論文，把內容出處全部以註腳方式列出。

他說，出席學倫會時對這樣的瑕疵表示歉意，但確實沒故意或抄襲意圖，也無關論文原創性結論。

鄭文燦表示，基於熱愛、尊重母校台大，雖有遺憾，他願坦然面對現在以嚴謹學術規範的審定結果。他出席學倫會時，已說明論文引述瑕疵原因並致歉，現在重審論文結果出爐，他願再次致歉。

他說，大學及研究所都讀台大，進職場後報考國發所碩士在職專班就讀，目的在於擴展個人視野初衷沒變，還是要深深感謝國發所各課程授課及論文指導教授。（編輯：李明宗）1111202