許信良提朱江配 侯友宜：新北市長做好是本分

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市長侯友宜今天接受媒體採訪被問到前民進黨主席許信良指稱國民黨2024年總統大選最適合的組合是「朱江配」時表示，他現在把新北市長的角色做好，這是本分，努力加把勁。

侯友宜今天下午前往北海岸參加感恩茶會，並接受媒體聯訪。記者詢問，對於2024總統大選，許信良列出國民黨最適合的組合是現任黨主席朱立倫與前任黨主席江啟臣的「朱江配」。

對此，侯友宜表示，感謝新北市民在這次選舉給他滿滿支持及加油，他現在把新北市長的角色做好，這是他應盡的本分，他會努力加把勁，推動市政，讓新北市明天會更好。

媒體追問，對於民調居首位、被看好度比副總統賴清德高的看法。對此，侯友宜說，一起努力，希望這塊土地會更好。

對於台北市議員王鴻薇登記參選立委補選，他指出，王鴻薇是很優秀也是難得的人才，好好努力繼續加油，希望心想事成。

侯友宜隨後前往土樹三鶯感恩茶會時表示，選民選他就是希望他好好做事，當選後就要開始好好做事，他的第2任會更毫無懸念，包括三鶯線、都市計畫、公托、托老都會持續做下去，且速度會更快。（編輯：戴光育）1111203