戰死烏克蘭曾聖光告別式 原民會追頒一等專業獎章

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花蓮青年曾聖光加入烏克蘭志願軍戰死沙場，在外交部協助下，家人11月底前往烏克蘭接回骨灰，4日在花蓮舉行告別式，原民會主委夷將．拔路兒（左）頒原住民族一等專業獎章，由曾聖光母親（右）受獎。中央社記者李先鳳攝 111年12月4日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮青年曾聖光加入烏克蘭志願軍戰死沙場，骨灰經外交部協助上月底由家屬帶回，今天在花蓮舉行告別式，原民會追頒原住民族一等專業獎章，主委夷將．拔路兒推崇他捍衛民主自由公義。

行政院原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang． Parod致詞說，大部分人都是從媒體知道，花蓮人曾聖光是這麼勇敢的阿美族人，他到數千里外烏克蘭，為捍衛民主、自由、公義，25年的生命因戰爭而犧牲，追頒原住民族一等專業獎章來紀念這位勇士。

縣長徐榛蔚說，曾聖光向來看見大欺小都會挺身而出，是具有正義感、勇敢的有為青年；他在花蓮成長，後來到貝里斯完成小學、國中，之後回到花蓮讀高中，所以中英文都能通，民國102年參加全縣英文朗讀比賽得到非常好的成績，因他具備語言能力，所以能到烏克蘭前線作戰。

徐榛蔚指出，曾聖光的母親和妻子前往烏克蘭接回骨灰，這是非常悲痛、難過的，他英年早逝，留下遺孀和子女，今天給予家屬最深關懷、最大安慰，也希望他安息。

徐榛蔚說，自己是母親，真心祈願世界和平、停止殘忍無情的戰爭，不要因為戰爭失去手足、失去子女或失去父母；在台灣，鍵盤前後大家有發言權利，但希望告別式過後，能給予家屬安心、安定的力量，回復到單純、平靜生活。

花蓮25歲原住民青年曾聖光加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營，上月2日於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時受傷，失血過多喪生，成為首名赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人；在外交部協助下，家人11月30日帶著他的骨灰回到台灣。（編輯：陳仁華）1111204

花蓮青年曾聖光加入烏克蘭志願軍戰死沙場，在外交部協助下，家人11月底前往烏克蘭接回骨灰，4日在花蓮舉行告別式，原民會追頒原住民族一等專業獎章。中央社記者李先鳳攝 111年12月4日