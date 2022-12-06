選後感恩謝票 柯志恩：4年後會更拓展票源

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）國民黨智庫執行長柯志恩參選高市長選舉失利，但獲近53萬票，她今天表示，接下來的立委、總統選舉也要力守，甚至拓展票源，才能重返執政；4年後高市長選舉，要從53萬票往上累積。

柯志恩選後持續謝票，共舉辦5場感恩茶會、1場感恩音樂會，今天上午在鳳山區舉辦首場感恩茶會。柯志恩接受媒體聯訪時說，這次選舉很多宮廟、里長力挺，她的謝票會持續1年，除公開的感恩行程，還會有私下的拜訪感謝。

柯志恩今天的感恩茶會湧入約2、300人，現場座無虛席。柯志恩致詞表示，不能讓國民黨在南台灣版圖消失，高雄絕對是領頭羊角色，國民黨要從她開始，力守南台灣一片天。

她也提到未來4年，除了回學校幫學生完成論文外，其他時間都會留在高雄，接下來還有立委、總統選舉，高雄一定要搶下2、3席立委，同時總統票也要守住，甚至拓展更多票源，不能讓民進黨「南票北補」，這樣國民黨才有機會執政。

柯志恩說，今年高雄市長選完，但留下的成果一定要延續，她4年後是否再參選不一定，4年間很多事情會發生，但不論如何，這次打下的基礎，4年後，一定要從53萬票往上累積，國民黨在高雄將不可同日而語。

柯志恩還說，會將這次政見改善得更好，4年後不管誰選，這些政見都能變得更確實。拜託民眾跟她一起力守高雄，「先打響2024，2026我們絕對會有角色」。

此外，有媒體問柯志恩，若不接市黨部主委，如何在立委、總統選舉發揮影響力？她說，不入主黨部，是因為對黨務工作不熟，且未來若要拓展中間選民票源，有黨職工作不見得有利，她會成立協會，以教育專業深耕地方，為國民黨加分。（編輯：謝雅竹）1111206