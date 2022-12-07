助烏克蘭買發電機過冬 外交部捐百萬美元給基輔市

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）外交部長吳釗燮今天代表政府簽署援助烏克蘭首都基輔市採購發電設備的備忘錄，外交部捐助100萬美元供基輔市採購柴汽油發電機等設備，協助超過300萬名身陷缺電之苦的基輔市民度過寒冬。

外交部發布新聞稿指出，這項備忘錄（MOU），在烏克蘭方是由基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）及基輔市慈善組織基金（Charitable Fund “Darnychany”）執行長馬藍克（Grygorii Malenko）共同簽署。

外交部指出，烏俄戰爭開戰至今近10個月，烏克蘭人民奮勇抵抗，戰事持續膠著，俄軍過去數週來持續攻擊烏克蘭多處的基礎設施與發電廠，首都基輔更連日遭受俄羅斯空襲而導致大規模停電。

外交部表示，基輔冬季平均氣溫為攝氏零度，入夜後溫度還會下降，為因應寒冬，基輔市政府實施輪流供電，並於市內設置1000處有暖氣的避難點，提供居民在緊急狀態下使用。

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外交部表示，近日基輔地區開始降雪，缺電供暖問題更形嚴峻，為協助基輔市政府解決供電問題，台灣政府緊急提供資金協助基輔市採購供電設備，政府另將運送圍巾、手套、保暖衣物、毛毯、口糧等人道救援物資，讓台灣政府與人民的暖心，陪伴烏克蘭人民度過嚴酷寒冬。

外交部表示，台灣與烏克蘭共同有堅定捍衛國家主權的堅強意志與信念，兩國同樣站在抵擋威權主義擴張的最前線。台灣樂願發揮同舟共濟的精神，即時送達台灣政府與人民的溫暖關懷；在最需要的時刻，與烏克蘭人民站在一起。（編輯：蘇龍麒）1111207