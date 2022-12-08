國軍募兵玩影集「初戀」哏 要民眾憶「初練」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北8日電）日劇「初戀」大獲好評，也勾起不少民眾的回憶，國防部今天跟上潮流要大家回憶入伍訓的「初練」回憶，同時籲網友，若要體驗這種感覺，歡迎撥打國軍人才招募專線，讓不少網友大讚「好有哏、好文案」。

Netflix日劇「初戀」大獲好評，國防部也跟上這股潮流在官方臉書粉絲團「國防部發言人」，帶領民眾回憶人生第一次入伍訓的震撼場景，同時也笑稱，「若想體驗初戀的感覺，歡迎撥打國軍人才招募專線」，讓不少網友回應「好有哏」、「這個也行」、「初練，不是初戀」、「這個文案還不賴」，引起廣大迴響。

國防部以「First training」為標題，張貼一張入伍生全副武裝接受教育訓練的背影，並表示，你可能會忘記初戀（或根本沒有初戀），但絕對不會忘記人生第一次「初練」（入伍訓），並提到，步兵117旅專業軍士官班隊近期實施「震撼教育」訓練，在震耳欲聾的爆炸聲中，入伍生無所畏懼、勇往直前，不僅磨練單兵戰技，更強化心理素質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部說，日本歌手宇多田光的神曲無論何時聽，都能帶你想到逝去的青春；而軍旅生涯短短的入伍教育，卻是一輩子的難忘回憶，大家是否還記得在訓場揮灑汗水，朝保疆衛土的理想不斷努力，無畏艱難走過民轉軍的榮光。

最後國防部也跟網友互動，盼大家分享最難忘的入伍訓練項目是什麼，有網友則回應是「毒氣室訓練」、「跑單戰，左欺敵、右欺敵」，也有人笑稱「生日被丟到油水分離槽」。（編輯：蘇志宗）1111208