越南國際國防展 台灣設備技術隱身其中

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越企順成機械與設備公司是越南國防工業總局的供應商之一，順成機械與設備公司經理阮清秀（左）表示，公司與台灣業務往來多年，目前從台灣進口的產品和設備大概占整體業務超過3成。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月8日

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（中央社記者陳家倫河內8日專電）「2022年越南國際國防展覽」今天登場，一家與台灣有業務往來的越南軍民機械設備公司表示，台灣產品品質堪比歐洲，價格又親民，目前台灣產品占業務總需求逾3成且持續增加中。

「2022年越南國際國防展覽」8日至10日在河內市嘉林機場舉行，越南、俄羅斯、美國、印度、日本、韓國、新加坡等30國共計170個單位與企業登記參展。展覽面積達5萬多平方公尺。

越企順成機械與設備公司（Thuan Thanh Machinery）成立於2005年並與台灣有業務往來，專門為越南軍方提供專用鋼鐵等材料，並為越南國防工業總局及民間企業客戶提供機械加工機與精密加工生產線。

順成機械與設備公司經理阮清秀（Nguyen Thanh Tu）表示，他們公司從台灣進口一些專用設備的生產線等，例如電鍍生產線、銅板和銅箔生產線。客戶認為，台灣機械設備品質堪比歐洲的高水準，價格上則較為親民。

阮清秀指出，目前從台灣進口的產品和設備大概占他們公司業務總需求的30%到35%，主要以精密技術產品為主；台灣業者交貨準時、後續保固與服務又好，有問題都能及時解決，從台灣進口產品比率持續增加中。

越南軍隊電信集團（Viettel）展出兩款新型無人機，Viettel無人機中心工程師楊登北（Duong Dang Bac）表示，其中UAV32型無人機可以在跑道起降，而在沒有跑道的情況下可以從發射台上升並用網子下降。

他表示，另一款UAV6H型無人機則是比較創新的產品，飛行時間長達4.5小時，操作距離高達70公里，具有完全自動垂直起降功能，這意味它能在狹窄空間或是在山谷等崎嶇地形操作。

時值俄烏戰爭之際，俄羅斯軍工企業到場參展引起外界注意。負責籌畫俄羅斯館的羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）未回答中央社提問，僅以新聞稿表示，此次共計展出超過400種俄國生產研發的軍用、民用產品。

越南總理范明正致詞時指出，在當前形勢下，和平、合作、發展仍是主流，但傳統和非傳統安全挑戰也日益增多且複雜嚴峻。因此，要促進國際合作，堅持多邊主義和團結，各國應在正義、公正和國際法的基礎上保持密切協調配合。

他並說，越南奉行和平、防禦、為人民服務的國防政策。越南人民軍積極參與適當的雙邊和多邊防務合作。「2022年越南國際國防展覽」將為加強各國的防務合作創造平台，促進採購管道多樣化。（編輯：馮昭）1111208

「2022年越南國際國防展覽」8日至10日在河內市嘉林機場舉行，越南總理范明正（前排右3）盼為加強各國的防務合作創造平台，促進採購管道多樣化。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月8日