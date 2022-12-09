獲頒當選證書 陳福海赴台爭取小三通春節復航

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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣長當選人陳福海今天接受當選證書後，隨即赴台北與大陸委員會官員就恢復小三通復航交換意見。他表示，近日將前往中國與相關官員會談，爭取農曆春節前復航。

中選會2日公告111年地方公職人員選舉當選名單，中選會委員陳月端到陳福海服務處頒發第8屆縣長當選證書。在母校高雄大學40名EMBA學弟妹觀禮下，陳福海從陳月端手中接受當選證書。

陳福海致詞表示，8年前首次擔任縣長時，縣庫有新台幣160億元，如今再任時只剩30億。因此上任後首要之務在解決財政紀律問題，他說，在戰地政務時期，金門長輩為國家社會犧牲奉獻，考慮轉型正義，福利必須維持，難做大幅改變；因此開源至為重要，而開源最重要就是要恢復小三通。

隨後接受記者聯訪時，陳福海說明，今天將到台北拜會陸委會和行政院官員，提出以「專案、專船、專班重啟小三通」建議，並做滾動式調整。他說，會將中央訊息帶回參考，同時也將在近日安排時間到中國，與相關官員進一步對接。

陳福海說， 2020年2月政府關閉小三通時並未知會中國有關單位，對岸對此有不同意見；這次將代表金門鄉親和新住民表達對重啓小三通期待，基於彼此互相尊重態度，希望有圓滿結果。幕僚透露，陳福海當選後即與對岸台灣事務辦公室人員通電話，獲對方邀請儘速到中國討論相關事宜和準備工作。

將卸任的金門縣長楊鎮浯接受中央社記者訪問表示，原本中國並不希望兩岸小三通全部停航，而是採減班方式；但中央衡量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）整體疫情，決定片面停航。得知小三通有望在春節重啟，楊鎮浯說，雖然到時已不在任內，但「有通就好」。（編輯：孫承武）1111209

身兼中選會委員的高雄大學校長陳月端（前排右5），9日到金門縣長當選人陳福海服務處頒發當選證書給陳福海（前排左5），高雄大學EMBA校友觀禮。中央社記者黃慧敏攝 111年12月9日