內政部：通緝犯不可改國民身分證統一編號

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（中央社記者陳俊華台北15日電）媒體報導指「通緝犯改身分證號竟逃17年」。內政部今天說，這個個案是在民國92年變更國民身分證統一編號，94年才因案定讞後被通緝，並非報導所稱通緝犯可改國民身分證統一編號。

自由時報今天報導，新北市一名李姓男子，多年前涉入偽造有價證券罪遭法院通緝，後來申請變更身分證字號獲准，沒想到日後遇警方盤查、輸入他的新身分證字號，查不到他有通緝在身。17年後，最近李男與他人起糾紛，才意外被揭露通緝身分，及政府戶政等電子系統的漏洞。

內政部透過新聞稿表示，為正確個人身分資料，如戶籍資料有異動、國民身分證統一編號變更時，內政部分別從91年及93年同步將異動檔通報警政及司法機關，這些機關都能掌握最新資料；報載個案在92年變更身分證號時，內政部也已提供變更資料給相關機關。

內政部說，為避免不法人士透過變更國民身分證統一編號逃避犯罪查緝，從95年起規範國民身分證統一編號變更時，須比照姓名條例第15條規定，如有經通緝、羈押等情形不得申請變更；106年11月24日進一步規範，受限制出國處分者，不得變更國民身分證統一編號。

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內政部說，這個案在92年9月因偽造文書等案遭移送，以原證號有2個4為由，在92年10月變更國民身分證統一編號，其偽造文書案件於94年定讞，當時檢察署是以舊證號發布通緝，導致通緝檔無當事人新證號資料。

內政部表示，未來將加強優化警政署通緝與M-Police系統，並提醒各相關機關，處理民眾案件時所發布的公文書，應確認其個人資料是否為最新，以強化執行效率。（編輯：林興盟）1111215