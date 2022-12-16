王鴻薇質疑綁樁媒體 綠委：抹黑代替提政見

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北16日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會質疑政府廣宣預算運用獨厚特定媒體，視訊連線與會的國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇說，如果當選立委，一定嚴格把關部會廣宣預算。

對此，民進黨立法院黨團書記長郭國文受訪表示，標案問題是冷飯熱炒了，其實細看資料可以發現，三立跟民視之所以能得標，在於開價較低，因此得標案件數多。

國民黨團今天召開「人民納稅錢，非讓特定媒體賺一手？」記者會，黨團書記長李德維主持、立委費鴻泰出席，目前確診的王鴻薇則透過視訊連線參與記者會。

記者會上，費鴻泰、李德維質疑，三立和民視這2年得標很多政府媒體宣傳經費，為何獨厚這2家媒體。另外，李德維說，農委會的相關預算中，華視也包了不少，但是執行結果顯示按讚數和點閱率低，成效不彰。

李德維表示，正告民進黨政府，現在正在審查民國112年度中央政府總預算案，包含農委會的預算，如果再發生獨厚特定媒體的狀況，國民黨團絕不善罷甘休。

王鴻薇說，中央政府各部會每年都有龐大的廣宣預算，她是媒體人出身，如果當選立委加入立法院，一定嚴格把關部會廣宣預算，絕對不容許用納稅人的錢來綁樁媒體；過去民進黨都說黨政軍要退出媒體，如今卻被質疑政府綁樁媒體嚴重。

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郭國文受訪表示，先前面對質疑，農委會主委陳吉仲回應有證據歡迎去告，但藍營根本手上沒有任何圖利的事證，所以只能開記者會影射。如今同樣議題，沒任何新事證，卻堅持要開記者會，顯然就是配合王鴻薇的負面選戰策略，一路都只攻擊、抹黑來代替提出政見。

郭國文質疑，國民黨目前也有37席立委，難道王鴻薇是指這37位委員都沒有把關政府預算，不然怎麼會至今還沒提出農委會圖利的證據。（編輯：翟思嘉）1111216