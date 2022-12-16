關注氣候法及碳費稅 立委促政府提2050淨零路徑

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（中央社記者郭建伸台北16日電）外界關注「氣候變遷因應法」修法進度，台灣民眾黨立委吳欣盈今天與民團舉行記者會，呼籲儘速通過氣候變遷法，執行「先碳費、後碳稅」，接軌歐盟碳邊境調整機制，政府也應提出2050淨零路徑具體計畫。

吳欣盈今天偕中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基、綠色和平專案主任洪昇邦、荒野保護協會理事陳雍慧舉行「追上COP26，迎接COP27」記者會。

吳欣盈表示，世界經濟論壇從2017到2021年連續5年把極端氣候視為最有可能發生的風險，今年更是把氣候行動失敗視為未來10年最嚴重風險，換言之，氣候變遷已不是發生與否的問題，而是要積極緩衝解決。

吳欣盈表示，COP27中主辦國埃及等發展中國家，要求成立損害與損失基金，代表全世界已注意到金流可改變世界；德國看守協會公布的氣候變遷績效指標，台灣因缺乏2050淨零路徑而排名倒數第7名。

吳欣盈表示，金融業是減碳投資關鍵角色，國發會應儘速提出2050淨零路徑細部做法，強化民間合作方案，例如建立ESG資料庫，減少金融業綠色融資障礙，促進產業綠色轉型。

吳欣盈指出，歐盟碳邊境調整機制（EU CBAM）明年10月上路，美國、日本將跟進，工商界已將氣候變遷因應法視為財經法案，台灣若不收碳費、碳稅，將失去產業競爭力。

蕭代基表示，碳費收入用途受到限制，費率很低的情況下，難以誘發減排動機，因此政府只能針對排放大戶課徵，但未來恐無法接軌歐盟的碳邊境稅，呼籲新法應明定先徵收碳費，執行3年落日後再課徵碳稅。

洪昇邦表示，歐盟、美、日等國都接連訂下2030減碳過半目標，台灣應設定2030減碳43%以上，這是對環境責無旁貸的任務。（編輯：張均懋）1111216