陳宗彥：替代役男基礎訓練 將加入熟練戰時勤務

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）內政部今天在高雄表揚下半年替代役績優單位跟役男，內政部次長陳宗彥說，未來除將規劃基礎訓練落實緊急救護訓練，也將協調各機關明訂役男戰事發生應變勤務，熟練戰時勤務。

內政部今天在高雄小港區舉辦「111年下半年替代役績優單位及役男表揚大會」，陳宗彥出席頒獎，他致詞時表示，替代役制度施行至今已超過20年，除提供青年另一種服役選擇，民國109年起安排所有役男在成功嶺訓練期間接受緊急救護訓練（EMT1），2年來已有近3萬名役男取得EMT1證照。

陳宗彥說，今天共表揚75名績優替代役役男、12個績優服勤單位。役男在服勤單位帶領下，有的積極投入第一線防疫工作，協助整送防疫物資；有的則用暖心服務協助民眾解決問題；也有從事衛教宣導工作，或協助活化社區空間，提供民眾安全舒適休閒場所。

他指出，替代役屬兵役的一種，因此也肩負保家衛國之責，服役時應熟練戰時勤務，戰時在後方適時支援國軍作戰，厚植國家整體戰力。內政部未來將規劃在替代役役男基礎訓練時，除落實EMT1訓用合一、增加打靶射擊及全民國防課程，也將協調各用人機關，明訂役男戰事發生時應變勤務、加強演練，使役男熟練戰時勤務。另將替代役備役役男納入全民防衛體系。

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內政部新聞稿指出，來自台中市太平區公所服勤的役男尤諠荏，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發時，自學程式語言設計出「里別自動查詢器」，不僅縮短承辦人員查詢確診者相關資料作業時間，同時縮短資料上傳居家照護系統時間，提升服務品質。

另外，在財團法人屏東基督教勝利之家服役的役男許博陽、許杰穎和邱淮浩，看到疫情期間募資困難，主動設計並發行院訊，以訂閱方式維繫募捐關係，成功串聯社會資源，協助院內募集救命物資。（編輯：黃世雅）1111216