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蘇貞昌接見大橋光夫 盼日本協助台灣加入CPTPP

2022/12/16 18:24（12/16 19:06 更新）
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行政院長蘇貞昌（前右）16日在行政院接見日本台灣交流協會會長大橋光夫（前左）等一行，歡迎他們來訪台灣。中央社記者張皓安攝 111年12月16日
行政院長蘇貞昌（前右）16日在行政院接見日本台灣交流協會會長大橋光夫（前左）等一行，歡迎他們來訪台灣。中央社記者張皓安攝 111年12月16日
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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院長蘇貞昌今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時說，盼日本發揮影響力，協助台灣申請加入CPTPP；他也感謝日本關切中國威脅區域和世界和平，周邊國家若如日本一般表態，相信中國不會輕率侵台。

蘇貞昌今天下午在行政院接見大橋光夫一行人，他致詞時感謝大橋光夫多年來為台日友誼等事務的努力，並說兩國關係緊密、互動密切、貿易精進，對彼此的好感度都是世界第一，日本對台灣爭取參與相關國際組織也都會仗義執言，深深感謝。

蘇貞昌表示，疫情期間台日互相幫忙，現在遇到中國大肆擴張，透過武力和經濟威脅區域與世界和平，不斷威脅台灣及世界的此刻，日本也都表達關切，這非常重要，顯示台日都認為和平、尊重、自由、民主不容破壞。

台灣去年9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），蘇貞昌說，期待日本對於台灣參與世界組織，尤其是CPTPP等能發揮影響力，幫助台灣有所進展。

大橋光夫致詞時回應，日本會與台灣保持合作，一起解決申請加入CPTPP有關的問題，希望可以得到其他成員國的理解。

大橋光夫說，俄烏戰爭與北韓飛彈問題，讓二次世界大戰結束77年後，世界再度迎來緊張局勢，台日應該要在此刻攜手合作，並且建立典範關係，讓世界學習國與國之間攜手解決問題是非常重要，這樣一來，包含俄烏戰爭與各種鄰國糾紛等就會消失。

他提到，日本首相岸田文雄反對使用核武，並盼能建立世界共同管理機制，預計明年5月在日本廣島舉行G7會議時說明這個主張，希望也能得到台灣的理解與支持。

大橋光夫指出，雖然前首相安倍晉三不幸離世，但岸田文雄繼承了安倍晉三重視台灣的精神，台灣應可以多跟岸田政府交流。

蘇貞昌表示，感謝並肯定大橋光夫的致詞。他說，國際局勢嚴峻，尤其中國、俄羅斯專制政權擴張，企圖用武力重訂秩序，不惜出兵破壞區域和平，引起傷亡令人怵目驚心，深感心痛。

蘇貞昌說，俄烏戰爭是不應該有的，如果全世界都表示絕對會幫助烏克蘭，也許俄羅斯當時就會另做判斷，不敢武斷出兵。

蘇貞昌表示，很肯定大橋光夫提及要加強台日關係，防止戰爭，作為世界典範，相信周邊如日本等有影響力的國家都能這樣表態，中國就不會輕率決定侵略台灣。（編輯：蘇志宗）1111216

#蘇貞昌
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