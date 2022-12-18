林佳龍追悼林陵三 推崇交通專業

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）前交通部長林陵三於11月26日過逝，享壽78歲，昨天告別式。前交通部長林佳龍擔任台中市長任內，林陵三是副市長，林佳龍推崇林陵三專業，是台灣交通史上不可或缺的人才之一。

林佳龍昨天參加在台北市立第一殯儀館的林陵三告別式，並在臉書寫下感言。

林佳龍在臉書貼文說，自己是在行政院新聞局長任內和林陵三相識，因為業務上的需要，常和時任交通部長的林陵三聯繫互動，包括下鄉視察各項交通建設，因而見證林陵三事必躬親的嚴謹精神。

林佳龍說，當初邀請林陵三出任台中市副市長時，覺得委屈了林陵三，但是林陵三不以為意，認為只要有機會為國家奉獻，沒有什麼委屈的問題，那幾年在台中的重大工程，多仰賴林陵三。

林佳龍細數林陵三專業領導的工程，包括：台中花博園區、捷運綠線工程、捷運藍線建設計畫、台中鐵路高架化工程、和平區交通計畫、中橫公車開通、三環三連高快速公路網工程、柳川綠川水環境改善工程等；交通部推動的北二高、台灣高鐵等，也都有林陵三克服困難的身影。

林佳龍說，林陵三是他在台中市長任內最佳分身，小至路燈設置及交通瓶頸改善、種樹100萬棵等，林陵三總是行動治理，勤走工地，成為中市府的表率，是台灣交通史上不可或缺的人才之一，也是他請益的前輩。

林佳龍說，林陵三自豪一生清白，手握龐大預算，卻從不曾起貪念，除了敬業及專業能力，人品更足為後世緬懷景仰。（編輯：陳清芳）1111218