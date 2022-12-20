駐葡國代表：中共若攻台 台灣人奮起捍衛家園

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（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）駐葡萄牙代表張崇哲本週接受葡萄牙國家通訊社（Lusa）訪問表示，台灣與烏克蘭有同樣的決心捍衛民主自由，如果中共攻台，台灣人民也將奮起捍衛自己的家園和權利。

張崇哲在葡萄牙國家通訊社18日刊登的專訪中表示，如同俄烏戰爭，俄羅斯想擴大領土，而烏克蘭人是在捍衛他們的自由，維護他們的主權和民主，在這方面，台灣與烏克蘭人民有同樣的決心。

張崇哲認為，中共一旦對台發動攻勢，目的只是在擴大領土，就像俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭的情況一樣，台灣人民也將奮起捍衛自己的家園和權利。

許多台灣人都贊同這一觀點，其中一些人甚至回應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的號召，加入與烏克蘭人一起對抗俄羅斯人的國際軍團。

根據英國廣播公司（BBC）報導，25歲台灣志願兵曾聖光遠赴烏克蘭，不幸於11月2日在東部盧甘斯克州，與俄軍駁火，遭迫擊炮擊中後腦而當場陣亡。台灣外交部發布聲明，為曾聖光協助烏國人民捍衛自由民主的精神表示敬意。

曾聖光死後，一些在烏克蘭的台灣志願兵發布了有關他參戰的影片訊息。一位匿名志願兵說：「很多人認為我們參與了一場不屬於我們的戰爭。我不能代表所有人，但對我來說，烏克蘭和台灣相距不遠，有著類似的歷史背景，但我希望戰爭永遠不會降臨到我們的國家。」

另一名台灣志願兵說他加入戰爭是因為害怕「一旦俄羅斯贏了，中國也會對台灣採取相同手段。」

張崇哲在專訪中說，全球多地民眾都向台灣提供某種形式的國際支援，特別是在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國採取前所未有的軍事演習，釀成台海危機；也許是因為烏克蘭戰爭，俄羅斯和中國的領土野心變得昭然若揭。

張崇哲說，中共總書記習近平在20大連任且近一步鞏固權力，但人民沒有投票權，顯示北京政權的脆弱性；近日在中國發生的「白紙運動」也是參與者表達對現況不滿的情緒與訴求。

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張崇哲認為，在內部壓力下，北京政權正在尋找國外轉移注意力的情況，台灣就是其中之一。雖然台灣人民已有準備，也要小心拿捏界線。所以張崇哲籲請西方世界予以台灣更多支持，因為台灣與世界的關係越緊密，中共也會越慎重考慮攻台計畫。

張崇哲最後指出，歐盟、北約和許多其他國家都表示支持台海維持和平穩定，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。葡萄牙和台灣一樣是民主國家，期待葡萄牙也能提供台灣更多支援。（編輯：韋樞）1111220