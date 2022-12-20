國小游泳教練傷童未確實通報 監院促新北市府檢討

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（中央社記者陳俊華台北20日電）監委范巽綠、蘇麗瓊今天說，新北市麗園國小游泳教練於訓練時不當傷害學生，調查發現校方未確實依法通報、監視設備管理不當等；新北市政府及校方未依校園事件處理流程，監察院促檢討。

監察委員范巽綠、蘇麗瓊透過新聞稿表示，監察院教育及文化委員會11月10日審查通過兩人所提調查報告。調查發現，麗園國小游泳教練在民國109年11月30日訓練時，丟擲浮板擊中當時於水道練習的學生，造成其眼角膜受傷。

監委指出，教練雖在當天訓練後，就發現學生受傷，並協助就醫、通知家屬，且告知學務主任。但校方卻未立即進行校安及社政通報，學務主任遲於110年2月24日才通知校長，經校長指示才進行校安通報，卻仍漏未進行社政通報。

監委表示，110年5月新北市教育局查這起事件非校方所稱意外事件，經數次函文、電聯該校通知修改校安通報類別為「管教衝突」。麗園國小在110年5月19日未依教育局建議修改校安通報類別，5月20日才進行社政通報，已超過兒少權法規範法定通報時間達170日。

監委說，麗園國小在事件後，未依限進行校安通報及完成社政通報；後續更未遵循新北市教育局建議即時修改校安通報、補行社政通報，顯有嚴重違失。新北市教育局未在110年2月已知悉本案進行校安通報時，就通知麗園國小更正校安通報類別，及督促完成社政通報，確有督導不周之實。

監委表示，新北市政府應立即查察本案中負有依法責任通報義務人員，並依相關法規、辦法研議懲處。

監委指出，本案事發後，學生家長取得監視錄影畫面片段，麗園國小未確實保存事發泳池的監視錄影畫面，導致事發時錄影畫面滅失，衍生後續行政調查、司法偵查窒礙。

監委也說，麗園國小雖制定監視系統管理要點，但校內主管人員對要點卻無所悉，新北市教育局未善盡督導之責，有改進之處，應儘速確實謀求改善。（編輯：林興盟）1111220