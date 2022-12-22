賴清德盼以義美循環經濟為典範　為台灣農業找新出路

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（中央社記者溫貴香台北22日電）副總統賴清德今天參訪義美生機．生醫園區表示，一定要為台灣農業找新出路，義美所提供的「農業循環經濟」，就是一條很好的道路，請經濟部與相關部會一起合作研議，讓農民的未來有更好的出路。

賴副總統下午在經濟部次長陳正祺及義美食品公司總經理高志明等人陪同下，赴桃園龍潭參訪「義美生機．生醫園區」，他致詞表示，義美公司是台灣指標性本土企業食品公司，從台北太平町糕餅店開始至今已成立88年，是台灣的老店。

副總統表示，義美能夠得到社會的肯定跟支持，有幾個原因：第一，義美食品秉持「食品是老實人的行業，食品產業也是良心事業」的精神，公司文化是真誠實在及勤儉。不管是從公司治理精神或企業經營文化來看，義美公司都深得消費者信賴，因此能永續經營，這也是成功的第一步。

副總統說，第二，義美是一家重視三安的公司，包括食品安全、農業安全、環境安全。今天吃到的很多義美食品，都是從農場送到餐桌上來，生產的每一個環節都經過安全標準及檢驗。義美公司也公開宣布響應政府及全世界2050淨零轉型的目標，2030年義美的碳排要減半，到2050年要達到零碳排，這也非常不簡單。

他提到，義美工程師自行設計大型儲電系統，利用夜間離峰電力儲冰、製冰，作為白天空調使用，整個園區生產的量能增加，但是用電量並沒有增加，由此可見義美公司雖是百年老店，但是能夠屹立不搖，履履創新。

副總統說，第三，義美食品生產技術不斷創新，除了「生機生醫中心」有全新自動化且最先進的設備技術，義美公司也有「農業循環經濟」的技術，這都是因為義美員工的辛苦及努力，才能研發、創新設備及技術，讓公司日益茁壯。

副總統表示，目前台灣整個農業生產成本增加，農民的年齡老化，使農業發展遭遇到很大的問題，如果有天然災害發生，對農業的衝擊更大，因此，一定要為台灣農業找出一條新的出路，他認為義美公司所提供的「農業循環經濟」，就是一條很好的道路。

副總統請經濟部與相關部會一起合作研議，讓農民的未來有更好的出路。

隨後，副總統參訪園區、生醫中心及龍潭一廠等，實地了解義美食品公司的生機產品、生產系統的研發與創新情形。（編輯：蘇龍麒）111122