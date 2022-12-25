盼為藍營守住底氣 陸淑美搭陳美雅選高市正副議長

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄正副議長之爭，民進黨由康裕成搭檔昨天宣布退出國民黨的曾俊傑參選；國民黨原提名的議長人選陸淑美一度因此退選，但最後仍決定大局為重，代表國民黨與陳美雅搭檔一搏。

國民黨今天一早在市議會召開黨團會議，國民黨高雄市黨部主委許福明接受中央社記者訪問表示，將由陸淑美搭配陳美雅參選正副議長。盼雙姝搭檔為藍營守住底氣，奮力一搏。陳美雅今天表示，國民黨要發揮監督力量，盼大家支持。

高雄市議會正副議長選舉前夕，曾擔任國民黨高雄市議會黨團總召的曾俊傑突襲宣布退黨，民進黨高雄市黨部隨後發布新聞稿宣布推出「民無配」，由康裕成、曾俊傑角逐正副議長寶座。

曾俊傑昨天傍晚現身民進黨高市黨部表示，自己退出國民黨，現在是無黨籍，在無黨前輩推舉下，代表無黨聲音與康裕成搭配。

而原本已獲國民黨中央提名參選議長的現任副議長陸淑美，昨天上午在曾俊傑宣布退黨及與康裕成搭檔前，先發聲明宣布退選，聲明指出，因有2到3名黨內議員揚言退黨，因此宣布放棄提名，建請黨內另覓人選。

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曾俊傑陣前倒戈，讓藍營議長選情雪上加霜，據了解，市黨部在陸淑美宣布退選後，找上與曾俊傑交好的現任議長曾麗燕，詢問是否願意代表國民黨參選，但曾麗燕認為曾俊傑已與綠營合作，議長之爭勝負已定，自己也已無參選意願。

國民黨智庫執行長柯志恩昨深夜也發文痛批「民無配」，指「背叛」的外衣就是「欺騙」，把對政治理念的背叛、對同志和政黨的傷害、及對支持者的欺騙，硬拗說是「為了城市的進步而不分藍綠」大言不慚，嚴重挑戰道德底線。（編輯：黃世雅）1111225