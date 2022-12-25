正副議長選舉跑票頻傳 國民黨：依黨章規定處理

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（中央社記者王承中台北25日電）各直轄市、縣市議會今天進行正副議長選舉，國民黨表示，共獲得16席議長席次、14席副議長席次；針對選舉過程中的違紀事項，則由各地方黨部依黨章規定辦理後續考紀作業。

關於議長人數與內政部公布的有差異，黨務人士指出，苗栗縣議長當選人李文斌此次雖以無黨籍參選議員，但李文斌始終具有國民黨籍，且此次參選議長也是以國民黨名義參選。

國民黨發布新聞稿表示，對於各議會黨籍議員展現團結，共同支持國民黨提出的候選人表達欣慰，讓國民黨仍維持多數正副議長席次，不僅是民意的肯定，也是責任的開始。

國民黨指出，期許各黨籍正副議長當選人秉持監督地方政務之責，致力為鄉里謀取福祉，顯現國民黨為人民拚好日子的理念，爭取更多民意認同。

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對於台南市、高雄市、基隆市及花蓮縣等地的正副議長選舉皆發生有黨籍議員跑票，國民黨表示，針對部分縣市正副議長選舉過程中的違紀事項，則由各地方黨部依黨章規定辦理後續考紀作業。

國民黨指出，全國各議會正副議長選舉雖然結束，但選前傳出台南市議員遭恐嚇事件，國民黨要求檢調單位應儘速查明事件真相，嚴懲不法作為，不應因選舉結束而模糊帶過。（編輯：楊凱翔）1111225