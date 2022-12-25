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楊文科連任縣長宣誓就職 力促竹竹苗跨域合作

2022/12/25 16:01
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）連任的新竹縣長楊文科今天宣誓就職，他致詞指出，將與新竹市、苗栗縣成立跨域合作平台，隨時討論、合作，解決竹竹苗跨域治理的議題。

楊文科今天宣誓就職第19屆新竹縣長，展開第2任新竹縣長職務，儀式由行政院環保署長張子敬擔任監誓及監交人。

他表示，過去4年，他率新竹縣府團隊招商引資、開源節流，榮獲「招商王、賺錢王、還債王」等肯定，4年來縣府還債新台幣135.75億元，大幅降低負債到79.67億元。

楊文科在典禮後接受媒體聯訪時指出，未來4年他將與新竹市、苗栗縣透過「跨域合作平台」，隨時討論、合作，解決竹竹苗跨域治理的議題，包括協助科技產業發展、完善跨域交通建設及傳承及發揚客家文化。

他表示，新竹縣府小內閣的人事異動，包括新聞處長莊淇銘因生涯規畫卸任，將由擁有15年新聞工作經驗、曾任台北市政府副發言人的魏文元接任。

另外，原新竹縣消防局長孫福佑因轉任台中市消防局長，遺缺由新竹縣消防局副局長陳中振晉升接任。（編輯：戴光育）1111225

#楊文科
#孫福佑
#新竹縣消防局長
楊文科
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