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卸任台北市長 柯文哲重回台大醫院報到上班

2022/12/26 09:00（12/26 09:31 更新）
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台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲（前右）26日回台大醫院報到，未來將先以教學、研究工作為主。柯文哲上午接受媒體聯訪。中央社記者裴禛攝 111年12月26日
台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲（前右）26日回台大醫院報到，未來將先以教學、研究工作為主。柯文哲上午接受媒體聯訪。中央社記者裴禛攝 111年12月26日
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（中央社記者郭建伸台北26日電）剛卸任台北市長的柯文哲今天重回台大醫院報到上班。他表示，辦公室還是在地下4樓，今天去人事處、外科部報到；至於辦理退休時間，柯文哲表示，還要去跟人事處談。

柯文哲今天重回台大醫院報到上班，上午提著公事包走出家門，在幕僚陪同下步行前往台大醫院報到。

柯文哲說，今天有很多事要做，要去人事處、外科部報到，一樣一樣來，全部做完大概就一天了。

柯文哲8年前任職台大醫院時，研究室在地下4樓，媒體好奇是否仍維持同一間。柯文哲表示，他跟台大醫院說辦公室用舊的就可以；原本研究室髒得跟垃圾堆一樣，但醫院找人連夜打掃，已經乾淨許多。

媒體也好奇今天怎麼沒騎台北市議員王世堅送的腳踏車。柯文哲說，打包時腳踏車被送到外面的辦公室，所以今天沒有騎。

媒體追問重回台大醫院有沒有什麼感觸，是否回去找台大醫師許立民、施景中敘舊。柯文哲說，什麼感觸都沒有，有機會的話會去找他們。（編輯：郭無患）1111226

前台北市長柯文哲（前左）回歸醫生本業，26日回台大醫院報到。他上午接受媒體訪問後步行前往台大上班。中央社記者裴禛攝 111年12月26日
前台北市長柯文哲（前左）回歸醫生本業，26日回台大醫院報到。他上午接受媒體訪問後步行前往台大上班。中央社記者裴禛攝 111年12月26日
前台北市長柯文哲（前中）卸任後，26日回到台大醫院上班，未來將先以教學、研究工作為主。他上午受訪後步行前往台大，媒體包圍跟拍。中央社記者裴禛攝 111年12月26日
前台北市長柯文哲（前中）卸任後，26日回到台大醫院上班，未來將先以教學、研究工作為主。他上午受訪後步行前往台大，媒體包圍跟拍。中央社記者裴禛攝 111年12月26日
#柯文哲
#台大醫院
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