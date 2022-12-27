立院通過停止台尼FTA 經濟部：對台灣貿易影響有限

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（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院會今天通過「中華民國（台灣）政府停止中華民國（台灣）與尼加拉瓜共和國自由貿易協定施行文書」。經濟部、外交部指出，停止施行台尼自由貿易協定（FTA），對台灣整體貿易影響有限。

立法院外交及國防、經濟二委員會聯席會議14日審查行政院函請審議「中華民國（臺灣）政府停止中華民國（臺灣）與尼加拉瓜共和國自由貿易協定施行文書」案；經在場立委與官員討論後照案通過，全案不須交由黨團協商。

列席報告的經濟部政務次長陳正祺說，尼加拉瓜於110年12月10日與中華民國斷交後，隨即無預警片面廢止台尼FTA，停發FTA優惠性產證，對中華民國極不友善，並對台尼FTA構成重大違約。

陳正祺表示，經跨部會討論，衡酌國際法雙邊關係及台灣進口業者權益後，決定依照國際條約法以尼加拉瓜重大違約為由，對其停止施行FTA。他說，尼加拉瓜與台灣雙邊貿易占台灣對外貿易總額僅0.02%，停止施行台尼FTA對台灣整體貿易影響有限。

此外，陳正祺指出，台灣對尼加拉瓜投資約1億4502萬美元，主要投資項目為觀光旅館及紡織成衣業。尼加拉瓜對台灣投資約3萬美元，主要投資項目為專業、科學及技術服務業，雙方投資業者的營運，均不受停止施行台尼FTA影響。

外交部次長俞大㵢則說，尼國未依FTA終止規定，對台灣片面廢除FTA，凸顯尼國政府漠視國際規範的蠻橫作為，做法與過程刻意配合中國對台灣的打壓霸行。

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俞大㵢指出，中華民國政府對此沈著應對，立即召開跨部會協商，在兼顧整體國家利益及彰顯國際法主體地位等多面向考量後，決定自今年7月1日停止施行FTA的作為，並採取相應的配套措施，在國際間充分展現台灣面對專制政權蠻橫打壓與脅迫的堅強韌性與立場。

俞大㵢說，台灣與尼國貿易是以進口為主，向尼國主要進口品項冷凍蝦、冷凍牛肉、鋼鐵廢料、蔗糖、咖啡等，均有其他替代性進口來源，因此停止施行FTA對台灣整體貿易影響有限。（編輯：林淑媛）1111227