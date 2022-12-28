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當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
首頁 / 政治

總統：提出恢復義務役 與美日歐盟捍衛區域和平穩定

2022/12/28 10:52（12/28 11:04 更新）
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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文今天接見日本參議員世耕弘成訪團表示，台灣昨天提出強化國防兵力結構調整規劃，其中將恢復一年期的義務役並強化訓練內容，未來台灣將跟日本、美國、歐盟等理念相近國家持續緊密合作，共同維護區域的和平穩定以及創造繁榮發展。

總統蔡英文上午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下，在總統府接見日本參議院參議員世耕弘成所率領的訪團，對於日本參議員訪台再一次展現台日深厚的情誼，總統代表台灣人民表達最誠摯歡迎。

總統表示，在座日本參議員都是日本前首相安倍晉三的堅實夥伴，也是長年支持台灣重要的友人，回顧安倍的一生，致力守護民主自由價值，積極推動台日關係，對於安倍的離世，台灣各界都感到難過與不捨。

總統表示，台灣邊境解封已經滿兩個月，看到台日的觀光交流，逐步在恢復當中，過去台日互贈口罩與疫苗，共度疫情的挑戰，再次感謝日本對台灣防疫的協助，也期盼不只是觀光，在經貿、安全等領域，台日能夠持續深化交流，一起因應後疫情時代的挑戰。

總統進一步說，目前台灣正積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），希望各位日本參議員給予台灣最大的支持，讓台灣與日本等區域夥伴一起努力實現自由開放印度太平洋的願景。

總統表示，台灣、日本面對共同的區域挑戰，日本近來修訂公布國防三文件，將大幅提升防衛能力，展現維護區域和平穩定的決心。

此外，對於昨天提出強化國防兵力結構調整方案，總統指出，方案中規劃將恢復一年期的義務役並強化訓練的內容，未來台灣將跟日本、美國、歐盟等理念相近的國家持續緊密合作，共同維護區域的和平穩定以及創造繁榮發展。（編輯：林淑媛）1111228

#台灣
#日本
#蔡英文
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