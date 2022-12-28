浮洲合宜宅法拍案被告談和解 以原價85%賣還內政部

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（中央社記者陳俊華台北28日電）內政部今天說，浮洲合宜宅法拍案已起訴100多人，其中第一案開庭審理後，2名被告當庭認罪，請求與內政部營建署洽談和解事宜，願以原承購價格85%將該合宜住宅賣還給營建署。

內政部透過新聞稿表示，有關浮洲合宜住宅「假債權、真買賣」案件，經台灣新北地檢署偵辦後，已起訴劉姓被告等100多人，並已由台灣新北地方法院刑事庭審理中。

內政部指出，其中第一案開庭審理後，涉案被告2人就「使公務員登載不實罪」與「詐欺得利罪」等犯罪事實認罪，並當庭請求與內政部營建署洽談和解事宜，並表示願履行原簽訂「預告登記同意書」約定事項，以原承購價格85%將該合宜住宅賣還給內政部營建署。

內政部指出，已請被告應儘速提出和解書初稿，後續將儘速審核以成立和解及履行買回事宜，並配合法院審理程序，遏止合宜住宅淪為套利工具。

內政部說，民眾應遵守合宜住宅閉鎖期間禁止移轉的規定，切勿心存僥倖，聽信不肖人士提供「簽訂假債權證明買賣合宜住宅，並以強制執行手段迂迴移轉產權」等詐騙國家的不法手段，讓自身涉入刑法詐欺與偽造文書等犯罪行為，不僅影響國家興辦合宜住宅落實居住正義的美意，也可能使自己面臨牢獄之災。

內政部表示，為杜絕合宜住宅承購人透過法院拍賣規避閉鎖期行為，也主動清查其他浮洲合宜住宅法拍情形，日前發現有類似手法的其他案件，並已向新北地檢署提出追加告訴，相關涉案被告等人將受檢警機關持續調查。

內政部說，未來也會持續關注合宜住宅法拍情形是否涉及非法情節，一旦發現有可疑案件，將立即提出刑事告訴，絕不容許犯罪。（編輯：翟思嘉）1111228