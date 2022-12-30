捍衛護理權 民團籲改善薪資福利及工作環境

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（中央社記者王揚宇台北30日電）出身護理界的民進黨立委陳靜敏今天與多個護理專業團體表示，台灣護理師低薪、工作環境差等問題嚴重，為保障全民健康，呼籲政府及社會要改善相關問題，及提升護理教育促進專業發展等。

陳靜敏等人今天在立法院召開「護理齊發聲，捍衛護理權」記者會，作上述表示。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，台灣執業的護理師逾19萬8000人，占全國醫事專業人員數61%，但目前醫院護理人力嚴重短缺，新進護理師求學期間因疫情無法有足夠實習，在現有臨床人力不足情況下，難以花更多心力指導新進人員，而且職場霸凌事件頻傳，導致離職率上升。

陳靜敏指出，自2021年開始，長期過勞、疲憊不堪的護理師因看不到改善前景而紛紛離職，世界多國更有護理師發起罷工潮或是全國性的示威活動，希望改善護理勞動條件。而在台灣，護理師低薪、工作環境差、高階教育不足、職場血汗等問題更為嚴重。

針對這些問題，陳靜敏說，世界衛生組織公布2021年至2025年護理和助產全球策略方向，呼籲各國政府應在護理教育、領導、就業與服務四大方向投資護理。

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台灣護理教育學會理事長胡文郁建議，台灣護理養成教育需提升至大學，並確立臨床護理專家核心能力及建立臨床聘用制度，使進階護理專業人才能發揮所長、增進全民健康。

「投資護理，台灣更有力！」與會者共同呼籲，希望政府與社會能以更好的方式，對待並保障護理人員的專業價值與執業安全，以及改善薪資福利、提升護理教育促進專業發展等，保障全民健康。（編輯：林興盟）1111230