總統：推動淨零轉型 綠能產業打造為經濟新動能

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總統蔡英文（右）3日上午在總統府接見「第4屆國家企業環保獎獲獎企業暨111年度模範環境保護專責及技術人員」，向華航總經理高星潢（左2）等致意。中央社記者鄭傑文攝 112年1月3日

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天表示，2050淨零轉型是跨界、跨領域的大工程，政府會持續引導企業走向低碳、轉型，並以「先大後小、以大帶小」的方式循序漸進，降低衝擊，將綠能產業打造成經濟發展新動能。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維陪同下，接見第4屆國家企業環保獎獲獎企業暨111年度模範環境保護專責及技術人員。

總統恭喜得獎者，並指出，氣候變遷是全球共同面對的挑戰，邁向2050淨零轉型是國際社會的目標，也是台灣的目標。

總統表示，去年3月政府公布淨零排放的路徑圖，希望透過推動能源、產業、生活以及社會領域4大轉型，逐步落實淨零轉型的長期目標，她特別提到，今天在現場有很多環保工作的第一線人員，感謝他們的投入與付出。

總統說，許多節能減碳與污染防制措施，有賴環保第一線人員用最嚴謹的態度與高度的耐心來執行，才能夠順利進行。

獲獎企業來自各行各業，總統指出，包括航空業、科技業、醫療業、金融業以及觀光業等，範圍非常廣泛，顯示許多不同的產業都非常重視環保節能，為了落實2050淨零轉型，一起共同努力。

總統感謝企業的付出，不論在生產過程中，納入節能減廢措施，或者是在消費推廣以及與消費者的互動都傳達了永續的理念，都是綠色供應鏈中非常重要的一環，因為許多企業及個人的努力，台灣在推動經濟發展的同時，才能善盡社會責任，促進永續平衡，達到對經濟環境跟社會環境的善意。

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2050淨零轉型是一項跨界、跨領域的大工程，總統強調，政府會繼續集結各界力量來推動，也會給予企業更多的支持，與企業保持密切合作，持續引導企業走向低碳、轉型。

總統指出，政府會以「先大後小、以大帶小」的方式循序漸進，降低中小企業在轉型過程中遇到的衝擊，也要將綠能產業打造成為經濟發展的新動能，在企業運作的過程中，重視環保與經濟成長的平衡，能夠與環境更和諧相處，也能夠給下一代更好的台灣，新的一年希望繼續努力打造更永續的台灣。（編輯：郭無患）1120103