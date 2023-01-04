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陳宗彥：高階警官16日有異動 方仰寧會被徹底討論

2023/1/4 15:32（1/4 16:22 更新）
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台南市治安與警紀風波不斷，外界關注台南市警察局長方仰寧（圖）的去留。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北4日電）台南市治安與警紀風波不斷，外界關注台南市警察局長方仰寧的去留。內政部次長陳宗彥今天說，台南治安與相關制度都須改變，16日將有一批高階警官退休異動，將做整體考量，「方仰寧一定會被徹底討論」。

台南市去年選前發生學甲槍擊案，近日又有台南市警察局秘書室前主任莊武能涉恐嚇取財案等，治安與警紀備受質疑，方仰寧也已自請處分，各界關注他的去留。

陳宗彥今天中午接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時表示，學甲槍擊案與警紀案都會影響台南市整體執法人員的領導統御問題，必須討論與檢討，16日將有一批高階警官退休異動，相關人事安排會一併考量。

陳宗彥表示，台南治安與相關制度都必須改變，將討論是否撤換相關人事，「台南市整體執法部分，方仰寧一定會被做徹底的討論」。

至於學甲槍擊案偵辦進度，陳宗彥說，台南市警察局專案掌握都很清楚，包含關鍵人物等，一直在脈絡中偵辦，並掌握案件突破點，相關資訊也與檢方同步。（編輯：郭無患）1120104

#陳宗彥
#方仰寧
#台南
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