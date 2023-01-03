方仰寧自請處分 花敬群：高階警官調動將通盤檢討

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）台南市警局前秘書室主任莊武能涉恐嚇取財案，警察局長方仰寧自請處分。內政部代理部長花敬群今天表示，此涉及整個警界高階警官調動和規劃，內政部和行政院會通盤檢討。

農曆春節將至，花敬群為體恤警察辛勞，在內政部警政署長黃明昭、台北市警察局長楊源明陪同下，一行人下午到市警局大安分局慰勉執行加強重要節日安全維護工作的警察和協勤民力。

媒體詢問，針對台南市警察局秘書室主任莊武能涉感情糾紛衍生恐嚇取財案，方仰寧自請處分，後續相關人事調整為何？花敬群表示，此案令人痛心，但方仰寧職務涉及整個警界高階警官調動和規劃，黃明昭將有相關規劃和建議，內政部和行政院也會有通盤檢討。

黃明昭指出，會依照近期高階警官異動情形，做通盤考量。

媒體追問，如何看莊武能喊冤並質疑新竹警方執法過當？黃明昭表示，莊武能所涉案件造成嚴重警紀受損，且相關犯罪情節嚴重，所以採取嚴格監督和懲處，決議記2大過免職，若莊武能自認有冤屈，應循司法途徑訴訟，若是行政處分過重則可循救濟管道處理。

對近來警察風紀案頻傳，且桃園幫派角頭遭槍殺，媒體詢問警方是否會有相關肅槍掃黑強力作為？花敬群表示，這段時間確實看到一些嚴重治安事件，但警方第一時間就盡快掌握線索和追查，但有些歹徒事前做好完整規劃和準備，使得後續可能有案情斷點和追查不易的情形，但請大家相信警方的高度專業與積極偵辦。

黃明昭也說，專案小組獲報桃園槍擊案後，立即採取相關偵查作為，調閱監視器影像和焚車地點勘查作為，後續會加以釐清和偵辦。

黃明昭表示，警方一直將肅槍列為重點工作，將持續積極查緝槍枝和源頭進口管制，以減少市面流通情形，且統計近兩年全國槍擊案下降2成之多，若發生槍擊案，警方都會列為重大案件追緝和肅槍。

大安分局透過新聞稿表示，今年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，重點在加強執行清樓專案，以防制人口拘禁案件，深入社區發掘毒品犯罪，及查尋易受害失蹤人口、維護金融機構安全。

另外，對春節各地易壅塞路段、觀光景點、車站等，警方會加強執行交通疏導管制。

大安分局分局長范織坤表示，加強重要節日安全維護工作，除動員所有警力外，並結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等協勤民力共同參與執行，務必讓市民放心、安心過好年。（編輯：李亨山）1120103