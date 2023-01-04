營建署：浮洲合宜出租宅租金調整 仍低於鄰近社宅

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（中央社記者賴于榛台北4日電）新北市議員今天指板橋浮洲合宜住宅出租住宅租金漲幅過高，引發原承租戶不滿。內政部營建署責說，這次租金調整是以估價結果最低價格為計算基準，低於鄰近社宅租金，且考量春節搬遷不易，也協商展延租期。

新北市議員黃淑君今天在臉書指出，負責板橋浮洲合宜住宅出租作業的日勝生公司，農曆年前突襲式漲租，原承租戶若要續租，租金從原本每坪320元，一般戶調漲變成每坪547元，讓原承租戶如不同意漲租等同被強迫搬家。

營建署今天透過新聞稿指出，此次租金調整考量承租戶權益，採用5家不動產估價師估價結果最低價格為計算基準，一般戶每坪租金547元低於估價8折，優先戶每坪租金437元低於估價64折，相比鄰近租屋市場及新北市社會住宅租金更為優惠。

營建署說，日勝生是依原訂期程申請第2階段出租計畫，本署盡力協商縮小漲幅並得展延租期

營建署指出，板橋浮洲合宜住宅第1階段5年租期計有446戶出租住宅，租期陸續在去年12月21日至今年3月31日到期，而第2階段5年出租計畫，承租資格分為優先戶及一般戶，由日勝生活科技股份有限公司自去年12月16日至112年1月31日受理原承租人續租事宜。

營建署表示，原承租人如無續租意願或未符資格者，考量適逢農曆年節期間覓屋及搬遷不易，經協商日勝生公司，得展延租期至今年2月19日前搬遷，並無報載強遷情事。

如果原承租人無續租意願或未符資格時，營建署說，仍可向租屋地縣市政府洽詢社會住宅申租，或參考內政部不動產資訊平台查詢相關規定或申請住宅租金補貼等事宜。

日勝生今天也發布新聞稿表示，第2階段依內政部營建署核定的出租計畫及租金單價計收，一般戶每坪租金約新台幣547元，就出租條件而言，是當地最優惠的社會住宅。（編輯：趙蔚蘭）1120104