「侯盧配」並無鬆口問題 盧秀燕：跟我無涉

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2024總統大選國民黨參選人，外界對新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕搭檔的「侯盧配」表達期待；盧秀燕（前中）5日接受媒體聯訪時對此表示，日前到台北市是被動接受記者詢問，她沒有鬆口的問題，「這是談別人的事情，跟我無涉」。中央社記者郝雪卿攝 112年1月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）對於2024總統大選，「侯盧配」受到外界關注，台中市長盧秀燕今天對此表示，日前到台北市是被動接受記者詢問，她沒有鬆口的問題，「這是談別人的事情，跟我無涉」。

2024總統大選國民黨參選人，外界對新北市長侯友宜及盧秀燕搭檔的「侯盧配」表達期待，盧秀燕日前到台北市為國民黨籍立委補選候選人王鴻薇輔選時接受媒體聯訪時說「任何組合都可考慮」，被外界解讀對「侯盧配」有鬆口意思。

盧秀燕上午出席台中市政府112年迎新揮毫贈春聯活動時，針對「侯盧配」接受媒體聯訪時表示，當天她在台北是被動接受記者詢問有關中廣董事長趙少康的發言，她強調，「這是談別人的事情，跟我無涉」，請大家不要想太多，她也沒有鬆口的問題。

有關中央將發現金，經濟成果全民共享，盧秀燕認為，昨天聽到行政院長蘇貞昌已宣布確定會發放，她建議可再加強幾個方向，包括一、以現金發送；二、要有簡便手續，讓民眾領取方便；三、快速發放，且希望不要再以券的方式發放，如此全民就會「錢兔似錦」。

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盧秀燕指出，這兩天看到立委有不同聲音，立委對於立法程序嫻熟，若能在過年前發最好，過年就是要領紅包，如果讓全體國民在過年前領到紅包會更有氣氛、更有意義與更快樂，昨天行政院已宣布發放的金額，建議發放快速、領取簡便、以現金為主等原則。

至於地方分配款台中市可能約有700億元，將如何運用一事，盧秀燕表示，目前尚未接獲中央通知，中央後續應會通知地方政府如何發放，市府會確認是否有相關準則、要求或指定項目等，不過民意很重要，將持續加強台中建設，最重要的還是要等中央宣布分配原則、金額與指定項目等，才能夠確定運用方式。（編輯：陳仁華）1120105