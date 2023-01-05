雞蛋成本上漲 民眾黨籲政府扛起穩定蛋價責任

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（中央社記者郭建伸台北5日電）雞蛋成本上漲，兩大超商相繼調漲茶葉蛋價格。台灣民眾黨今天指出，政府若連基本物資都無法穩定供貨，農委會主委陳吉仲不該繼續尸位素餐，呼籲政府應扛起穩定蛋價責任，不讓蛋荒成為過年前的必經之痛。

民眾黨今天透過臉書指出，茶葉蛋小確幸回不去，適逢蛋荒滿一週年，兩家超商接連宣布茶葉蛋從新台幣10元漲到13元，蛋價自2021年10月至2022年10月，每台斤零售價從32.7元漲到55元，漲幅高達68.2%。

民眾黨指出，陳吉仲曾稱蛋價8月回穩，破功後卻卸責「只承諾解決蛋荒，沒說解決蛋價」，選後迫於民怨才說「會窮盡一切方法」，還加碼保證稱「過年前不會缺蛋」，如今全台每天缺20至30萬顆蛋，試問陳吉仲，這一年來到底做了什麼。

民眾黨指出，日前民眾熱議日本收入比台灣高，蛋價卻較低，陳吉仲急著上臉書辯解「米、肉、菜比日本便宜」；民進黨一路走來始終如一，憑藉轉移焦點、平價專區、撒幣補貼，再精神喊話開空頭支票，民眾的痛苦、雞農的無助、攤商的憂慮，官員通通聽不見。

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民眾黨指出，1126選後許多民調都顯示，約半數民眾要求蘇內閣為選舉結果負責，其中民眾最不滿意的官員名單，全都有陳吉仲；真實的民生困境，每天都在上演，政府如果連基本物資都無法穩定供貨，陳吉仲不該繼續尸位素餐。

民眾黨呼籲，政府應扛起穩定蛋價、解決蛋荒的責任，加速進口種雞，輔導改善雞場飼養模式，提升蛋雞產蛋率，積極監管禽流感疫情，才能抑制蛋價飆漲，不再讓蛋荒成為過年前的必經之痛。（編輯：翟思嘉）1120105