到竹縣市向黨員報告 賴清德：培養年輕世代團結打拚

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民進黨主席補選候選人賴清德（左2）5日傍晚到新竹縣舉辦政見發表會，會中表示，未來對於好的施政成績會加強宣導，也要凝聚黨內團結力、穩定政局，守護台灣這片土地。中央社記者郭宣彣攝 112年1月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天到新竹縣、市辦「向黨員報告政見發表會」，賴清德提到若擔任民進黨主席，一定會培養年輕世代，也更要團結打拚讓台灣永續發展。

賴清德傍晚到新竹縣舉辦「向黨員報告、政見發表會」，多名民進黨籍議員與竹北市長鄭朝方等人出席，現場湧入大批民眾及支持者。

賴清德說，這次有6名議員當選，也讚許縣黨部主委鄭朝方在地方的耕耘與努力，而鄭朝方也當選竹北市長，表現亮眼。

賴清德指出，但不能因為竹北市與竹縣議員選舉不錯，就不檢討，他也要接受這次選舉失敗結果。

賴清德表示，民進黨應要有誠意，針對各項檢討提出改進的策略，也要掌握這次失敗的契機，才有辦法重新獲得人民支持，才能繼續爭取為人民服務的機會。

賴清德說，參與競選黨主席是為台灣的民主價值及台灣精神，台灣是熱愛和平的國家，希望拚經濟、顧民生、強國防、保和平，才能夠平安守護台灣主權。

賴清德說，未來對於好的施政成績會加強宣導，也要凝聚黨內團結力、穩定政局，守護台灣這片土地，也要秉持公開透明的精神，培養年輕世代，強化社會交流及信任基礎，一起團結打拚，讓台灣永續發展。

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隨後賴清德轉往新竹市舉行「向黨員報告、政見發表會」，多名民進黨籍議員以及前新竹市副市長沈慧虹出席。賴清德致詞說，沈慧虹去年代表民進黨競選新竹市長雖失利，但沈慧虹選舉期間沒日沒夜努力，讓人感動，也請大家再次鼓勵沈慧虹。

賴清德說，民進黨遇到挫折要誠懇面對，該檢討要檢討，民進黨一定要痛下決心、虛心檢討，也要聽取基層黨員的意見，才能凝聚團結一起打拚。（編輯：張銘坤）1120105