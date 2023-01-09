菲律賓台灣同鄉會交接 梁乙元就任會長

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菲律賓台灣同鄉會8日舉行第17、18屆會長、監事長交接典禮，由梁乙元（前左4）接任會長、莊炳陽（前右3）出任監事長，立委鍾佳濱（前右2）、陳亭妃（前左2）、吳琪銘（前左1）出席見證。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 112年1月9日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓台灣同鄉會及台菲教育基金會8日分別舉行幹部交接和就職典禮，由從事飼料業的梁乙元就任台灣同鄉會會長、松玥建設董事長蘇國芳出任台菲教育基金會董事長。

民進黨立委鍾佳濱、陳亭妃、吳琪銘8日特別從台灣來菲出席台灣同鄉會第17、18屆會長、監事長交接典禮暨幹部宣誓就職儀式。鍾佳濱同時擔任台灣與菲律賓國會議員聯誼會會長。

甫卸任的台灣同鄉會會長蘇國芳致詞表示，任期內雖然遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但堅韌的旅菲同胞共同宣揚國粹，得到菲律賓民眾讚賞與感謝。

蘇國芳說，感謝4年來大家的相挺。卸任不代表結束，他將秉持創會會長謝世英的精神及「一日同鄉會，終生同鄉會」的使命，繼續為鄉親們服務。

梁乙元致詞時說，蘇國芳是首位獲頒海華榮譽章的在菲台灣人，領導同鄉會對菲律賓的敦睦作為體現出柔性外交的傑出貢獻。

他表示，在歷任會長建立的基礎上，他接任這個承先啟後的職務，今後將與所有理監事合力推進會務，希望菲律賓從北到南都有台灣鄉親的事業版圖，更希望未來在菲國，除了施至成、陳永栽等華人商界大老，台商的名字也能眾所周知，在菲律賓發揚台灣囝仔的精神。

蘇國芳在儀式上頒贈紀念銀盤給已故的同鄉會前監事長、僑務委員林坤城家屬，代表全體會員向林坤城表達敬意。

台菲教育基金會8日也舉行董事長、副董事長、監察人就職典禮。

基金會執行長林在良表示，基金會成立宗旨是鼓勵菲律賓華裔青年赴台灣受教育，為台菲兩國培養優秀人才，增進與菲國官員互動連結，並培養優秀華校師資，協助僑校永續發展。

他表示，基金會預計將辦理僑校優良華語教師師鐸獎，頒發獎金；補助菲華青年赴台求學機票及貧困僑生津貼；給予僑校協助招生績效獎勵金，以及贊助菲國政要赴台進修獎學金等。

台菲教育基金會新任幹部包括董事長蘇國芳、副董事長謝儀和、監察人吳國禎、祕書長黃得富等。菲律賓台灣同鄉會幹部包括監事長莊炳陽、祕書長康振榮、副祕書長賴仁傑等。（編輯：韋樞）1120109