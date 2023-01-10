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反制中共認知作戰 國防部：共機如禿鷹惹人厭

2023/1/10 19:31（1/10 19:39 更新）
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（中央社記者游凱翔台北10日電）解放軍東部戰區對台演訓後，接著釋出「我的戰鷹繞著寶島飛」影片，企圖對台認知作戰，國防部今天不甘示弱在臉書發圖卡，強調共機如禿鷹惹人厭，東風彈道飛彈如沖天砲惹人嫌，窮兵黷武絕非大國風範。

另外，國防部昨天也罕見在推特（Twitter）發布全英文圖卡。這張圖卡為灰白色調，內容提到，共軍以莫須有指控，採取不理性挑釁行動，已嚴重破壞台海及區域和平穩定。

解放軍東部戰區8日在台灣海峽周邊實戰化演練後，緊接著9日於微博發布「我的戰鷹繞著寶島飛」影片，部分片段疑為共機艦擾台時所拍攝的畫面，企圖以此對台灣進行認知作戰。

國防部不甘示弱，今天晚間在官方臉書粉絲團發布圖卡，批評共機如「禿鷹」到處飛惹人厭，去年8月對台實彈射擊東風系列彈道飛彈，如同「沖天砲」亂放惹人嫌。

國防部說，請海鷗轉告中國國家主席習近平，新冠疫情肆虐北京、上海及武漢，讓人心痛又流淚，基於人道關懷台灣願提供必要協助，幫助大陸民眾走出疫情，此舉是台灣的善意。

國防部強調，文攻武嚇壓不倒自由民主，窮兵黷武絕不是大國風範。（編輯：謝佳珍）1120110

#國防部
#解放軍東部戰區
#習近平
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