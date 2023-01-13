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國民年金保費漲 綠委促政府為家庭主婦代繳1年

2023/1/13 12:03
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（中央社記者郭建伸台北13日電）民進黨立委鍾佳濱等人今天舉行記者會，表示國民年金保費今年調漲，但通膨導致家戶可支配所得下降，呼籲政府除了普發現金、撥補勞健保基金，也應照顧國民年金中未列為被扶養親屬的婦女，代繳1年保費。

行政院會昨天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，上限新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍，草案將送立院審議。

鍾佳濱、許智傑、黃秀芳、王美惠、吳琪銘、賴惠員今天共同舉行記者會，替家庭主婦的國民年金保費調漲問題請命。

鍾佳濱表示，國民年金保費今年上漲，但近年物價通膨，家戶實質可支配所得下降，恐導致家庭主婦不願繳國民年金保費，為家庭犧牲退休權益。

鍾佳濱表示，國民年金中未列為被扶養親屬、仍要分擔家計的婦女，估計約124.7萬人，目前行政院版的特別條例僅撥補勞、健保基金，呼籲政府也照顧家庭主婦，從超徵稅收勻支約新台幣160億預算，由衛生福利部代繳1年期保費，降低主婦家用負擔、增加家戶可支配所得，讓民眾能過好年。

賴惠員表示，國民年金保險立意是為無法參加軍、公、教、勞保的民眾，設有遺屬年金、喪葬給付、生育給付與老年給付照顧，但許多國民年金保戶是經濟弱勢，呼籲政府藉由這次稅務紅利支持家庭主婦。

許智傑指出，國民年金2023年新制，保費每月增加239元，影響將近271萬人，雖然15萬弱勢族群的保費沒有影響，但希望今年調漲的部分政府可以運用稅收撥補，促使台灣年金制度更完善。

王美惠也呼籲，政府不能忽視這些沉默的功臣，除編列經費挹注健保、勞保外，也應該編列預算幫助家庭主婦。（編輯：翟思嘉）1120113

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