王鴻薇赴立法院宣誓就職 哽咽告別議會同仁

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇今天下午赴立法院宣誓就職，台北市議會國民黨團特別舉行歡送會道別，王鴻薇哽咽說，擔任16年議員、百感交集，往後會加倍努力完成選民託付。

台北市議會國民黨團上午歡送王鴻薇進軍立法院，多名同黨籍市議員到場送別、祝福。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹致詞表示，這場立委補選為台北市長選舉的延長賽，事實證明在很為難情況下被提名出戰的王鴻薇成功接棒、前進立法院，肯定能協助銜接中央和地方事務、為民喉舌。

議長戴錫欽說，今天是王鴻薇從政生涯的分水嶺，上午是議員、下午是委員，她樹立很好的楷模和典範，不計毀譽、勇敢承擔，也樂見其他更多優秀議員將來都有機會更上層樓，爭取更多為民服務機會；獻花祝福的黨團書記長秦慧珠表示，雖然依依不捨但很開心，同時代表台北市長蔣萬安致意、祝福。

隨後開口的王鴻薇哽咽表示，自己百感交集，因為已擔任16年議員，很感謝議會同仁長期並肩作戰，共同推動許多重要法案，一切都歷歷在目，隨即鞠躬感謝所有人，未來進入立法院後，會加倍努力完成選民託付。

話鋒一轉，王鴻薇說，立法院這個會期應該沒有機會質詢，且預期行政院長蘇貞昌很快會下台，所以自己會先採見習態度，下個會期就進入戰鬥位置，並指議會助理長期沒有加班費，也會協助爭取合理待遇。

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由於副總統賴清德當選民進黨主席，媒體問民進黨是否會有所改變？王鴻薇認為，看不出來，賴清德仍看不出大開大闔、改革的新氣象。

媒體追問，有民調顯示2024總統大選看好度，前兩名分別為新北市長侯友宜和鴻海集團創辦人郭台銘，是否兩人組合最有勝算？王鴻薇表示，目前很多人看好他們，但距離2024還有一段時間，最重要的是國民黨未來一定要整合推出最強人選，這才是終極目標。（編輯：李亨山）1120116