賴清德提4項黨務革新 任何人違反黨紀一定嚴明處理

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（中央社記者王揚宇、葉素萍、溫貴香台北18日電）副總統賴清德今天接任民進黨主席，提出積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題等4項黨務革新。賴清德強調，黨紀適用所有人，任何人違反黨紀一定嚴明處理，黨內會建立機制徹底解決學倫問題。

民進黨下午舉行第17屆黨主席宣誓就職典禮，由代理主席陳其邁交接給新任黨主席賴清德。

賴清德致詞時提出一項使命、兩項任務以及4項黨務革新，第一項革新就是要積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題；他強調，對執政黨而言，法律只是最基本標準，民進黨必須要用更嚴格的標準來自我要求，才能回應社會期待。

賴清德說，任何與黑金相關的人或事，民進黨將採取積極行動，嚴正黨紀，落實排黑條款、廉政條例，徹底解決黑金影響民進黨的價值和聲譽；此外，民進黨也要以誠信原則建立制度，來審視民進黨候選人的學倫問題，並要求所有從政人員誠實面對，以真實和能力來爭取民眾的支持。

對於黑道黨員爭議，中常委黃承國日前要求黨中央即刻成立調查小組，並說自己將全力配合調查。有媒體詢問，黃承國要求黨對他做調查，否則就不進中常會，現在黨中央的處理狀況為何，以及前桃園市長鄭文燦被點名可能接任副閣揆，但他有學倫問題，這該如何處理。

關於黨紀部分，賴清德說，這適用在所有人，沒有要特別針對哪一個人，任何一個人違反黨紀，一定嚴明處理，這是原則；學倫問題部分，會在黨內建立一個機制來徹底解決此問題。

針對近日黨籍立委高嘉瑜、何志偉與台北市議員王世堅的相關言論引發基層議論，賴清德說，個案問題原則上按黨的規定處理，他要用「同胞要團結，團結真有力」來勉勵全黨同志，蔣渭水這句話是用在國家，但何嘗不能用在黨，民進黨這時應該團結合作。（編輯：林克倫）1120118