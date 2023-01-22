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新任駐義大利代表蔡允中：多面向加強台義合作

2023/1/22 10:03
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（中央社記者陳攸瑋羅馬21日專電）新任駐義大利代表蔡允中出席羅馬小年夜慶祝餐會時表示，台灣雖處中國威脅及疫情挑戰，但表現堅強韌性。他期許未來增加台義合作交流領域，雙邊關係更加緊密穩固。

經濟部出身的蔡允中具財經專長，原任外交部國際合作及經濟事務司司長，曾任駐印尼代表處副代表、行政院經貿談判辦公室談判代表等。

在羅馬小年夜慶祝餐會上，蔡允中致詞首先談到台灣面對中國威脅及疫情挑戰，表現堅強韌性，面對壓力也代表著能力將隨之提升。

台灣和義大利去年雙邊關係大幅提升，未來除了政府間的關係外，他也將發揮所長，更加強化兩國經貿、文化交流，讓雙方關係更加緊密。揮別疫情陰霾，可以預見今年不論是政治、經貿、文化與觀光，台義間互動都將更頻繁。

蔡允中期許新的一年能帶領駐義大利代表處繼續拚外交，提升台灣能見度；台灣也將持續與民主國家陣營共同追求區域的和平與穩定。

此次羅馬小年夜慶祝餐會共有40多名僑界人士、台灣留學生與代表處員眷參加，年節氣氛濃厚。台灣留學生表示很高興、很感動遠在異鄉還能與台灣僑胞共度小年夜。（編輯：馮昭）1120122

#蔡允中
#台灣
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蔡允中
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