健康盟辦健走雲端賽 目標號召百萬人次響應

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明年適逢2025雙北世界壯年運動會，台灣健康運動聯盟結合多家運動APP，打造數據健康雲舉辦「健康達人挑戰賽」，健康盟秘書長張東洋（前）盼號召百萬人次響應。儘管年過七旬，但張東洋靠步行維持體態與健康，光是去年每天平均就達1.5萬步。中央社記者郭建伸攝 112年1月22日

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（中央社記者郭建伸台北22日電）有感上班族難以養成運動習慣，台灣健康運動聯盟結合多家運動APP，打造數據健康雲並舉辦「健康達人挑戰賽」；將號召百萬人次參賽者，盼翻轉不運動壞習慣。

疫情趨緩後各地運動場館人潮回升，不過許多上班族仍忙於工作，沒有時間運動。台灣健康運動聯盟秘書長張東洋指出，根據2021年體育署調查，30歲到60歲人口的規律運動率僅約2成，其中40歲至44歲的女性，規律運動更僅有17.3%。

張東洋說，30歲到60歲族群出生時代從解嚴橫跨到戰後嬰兒潮，是經濟生產主力，但因上班、工作、家庭、生活條件等原因，導致許多人難以養成運動習慣。

張東洋表示，部分嬰兒潮世代已逐漸成為銀髮族，許多人開始承受身體不健康之苦，若不及時加強健康促進，未來可能加重政府長照負擔。

張東洋指出，健康盟與多家運動數據APP合作，打造健康雲端，並規劃舉辦10期的「健康達人挑戰賽」，號召百萬參賽者上傳運動、體重、血壓等數據並且組團運動。

張東洋說，挑戰賽的評比項目是走路步數，每天需達標7000步，參賽者可在APP中組成7人以下群組，藉健康雲的統計及比賽機制，參賽者不僅能互揪健走，還能看見其他人的步數，互相競爭並且砥礪。

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張東洋表示，由於無法介入飲食與生活行為，參賽者需每月規律量測血壓或體重至少12天；比賽3個月一期，健康盟去年10月曾執行過第1期比賽，達標率逾8成，今年3月將展開第2期比賽。

張東洋指出，配合2025年雙北世界壯年運動會，健康盟預計舉辦10期健康達人挑戰賽，盼號召100萬人次參與上傳運動紀錄，並在壯運會期間舉辦大型成果展，展示台灣參與者健康促進習慣改變。（編輯：蘇龍麒）1120122