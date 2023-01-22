基隆慶安宮參拜 賴清德：經濟發展是第一要務

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）副總統賴清德今天前往基隆市慶安宮參拜致詞表示，經濟發展是第一要務，經濟發展後，全民要共享果實；另外，國家一定要強，國防一定要有力，才能保護和平。

賴副總統上午在外甥、基隆市議會議長童子瑋及舅舅、慶安宮主委童永與前基隆市長林右昌等人陪同下，前往慶安宮參拜並發放紅包。

賴副總統致詞說，感謝大家的支持，他已在18日接任第17屆民進黨主席，他希望能團結全體黨員，並結合台灣社會的力量，完成台灣新時代、新思維，就是守護台灣、促進台灣民主、和平和繁榮，具體的作法就是拚經濟，俗語說「要顧佛祖，也要顧腹肚」，所以經濟發展是第一要務。

賴副總統表示，經濟發展後，全民要共享果實，不能錯過任何一群人，艱苦的人要得到照顧、弱勢者要得到扶持，政府要用有餘補不足，如此社會才會安定；另外，國家一定要強，國防一定要有力，才能保護和平。

另外，賴副總統說，林右昌在市長任內做得非常好，這次基隆市長選舉雖然民進黨無法順利交棒，但議會可說是欣欣向榮，許多年輕一輩當選議員，可以看出基隆未來的新希望，也恭喜童子瑋獲得議會支持當選議長。

童子瑋致詞表示，他從小在慶安宮附近長大，靠著媽祖保佑、大家支持及長官栽培才能當上議長，他總是心存感激。今天大家領完紅包、許完願，期盼賴副總統明年接任總統，明年的農曆大年初一，再以總統身分前到慶安宮發紅包。

林右昌致詞指出，賴副總統初一到慶安宮參拜，為台灣、國家祈福，他也感謝大家的栽培，祝福大家新年快樂。（編輯：戴光育）1120122