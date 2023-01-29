陳建仁內閣 朱立倫：很像是看守性

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）前副總統陳建仁將接任行政院長。國民黨主席朱立倫今天表示，這個內閣很像是一個過渡性、看守性的內閣，希望新內閣努力加油。

總統蔡英文27日宣布，前副總統陳建仁將接任行政院長。朱立倫今天參加「鴻兔迎春 幸福溫馨，新住民家庭回娘家團拜」活動，會前，他接受媒體聯訪，對於陳建仁新內閣的看法。

朱立倫表示，這個內閣很平庸，沒有特色、亮點，很像是一個過渡性、看守性的內閣，希望新內閣努力加油。

媒體問，國民黨2024總統大選佈局，朱立倫是否會親自上陣以及黨內立委初選是否採取全民調。

對此，朱立倫指出，現在還在過農曆新年，明天會有團拜，全面努力3月4日南投立委補選。國民黨會一步一腳印，全黨團結努力，團結一致，無私無我，放下自我，以大局為重。

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他說，2024的立委、總統參選人提名作業，在南投立委補選後才會討論，朱立倫強調，國民黨堅定立場，會走對的路、提名對的人，共同追求勝選。

媒體又問，國民黨前主席洪秀柱日前與國台辦會面提到「兩岸和平統一」，是否會影響國民黨兩岸的佈局。朱立倫則說，尊重每一名前主席、前輩，國民黨的立場就是捍衛中華民國、維護民主自由，希望兩岸和平，會繼續努力加油，為人民拚好日子就是國民黨最大的目標。（編輯：李錫璋）1120129