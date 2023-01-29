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台東社宅興建致鄰損 住都中心：儘速完成修繕

2023/1/29 18:23
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（中央社記者賴于榛台北29日電）國家住都中心今天透過新聞稿指出，關於台東海濱好室社宅工程周邊建築受損問題，建築師公會已於10日完成會勘鑑定，施工廠商並與住戶簽妥修繕同意書，後續定按照損鄰事件處理，儘速完成修繕。

聯合報報導，海濱好室社會住宅去年9月動工，施工過程造成周邊住屋圍牆地板龜裂、水管斷裂，引發住戶在外牆拉布條陳情。

住都中心今天發布新聞稿表示，關於台東海濱好室社宅工程周邊建築受損問題，經查證是因施作地下室打設鋼板，造成緊鄰基地的教會地板龜裂。施工廠商第一時間便派員赴現場處理，並備妥修復材料，待與教會協調進場時間，即速行修復作業。

住都中心表示，建築師公會10日便完成會勘鑑定，施工廠商也與住戶簽妥修繕同意書，後續一定按照損鄰事件處理規範，儘速完成修繕。

另外，住都中心表示，已檢討強化損鄰事件協調效率，明天將由工程管理單位邀集施工廠商及監造單位，加強安全監測儀器的觀測頻率，並研擬改善預防措施，確保施工階段鄰房安全，提升居民認同感與公信力。（編輯：楊凱翔）1120129

#國家住都中心
#建築師公會
#台東海濱好室
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