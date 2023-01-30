新春團拜 陳菊：盼監察院發揮高度功能讓人民信賴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

監察院30日上午舉行新春團拜，監察院長陳菊（圖）出席致詞，期許新年能有新氣象。中央社記者吳家昇攝 112年1月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）監察院今天舉行新春團拜，監察院長陳菊說，人權會要成為弱勢人民的靠山、國家的良心；監察委員是高度自律性工作，相信每位監委都非常認真、公正，希望監察院發揮高度功能，讓人民信賴。

監察院上午舉行新春團拜，身兼國家人權委員會主委的監察院長陳菊致詞表示，新的一年藉由新春團拜互相恭喜，希望國家國運昌隆、國泰民安、風調雨順。

陳菊說，她在26年的公務生涯，每年不管到任何廟宇祈福時，都希望國泰民安、風調雨順，她曾想過是否能有不同的祝福語，但後來到中央部會、地方治理後才深刻體會，風調雨順、國泰民安是多麼美好的事。

陳菊感謝大家過去一年的辛苦，並祝福大家兔年充滿美好，一切平安、健康、順心。她也期待監察院能扮演重要角色，監督國家公務人員有沒有依法行事、人民權益有沒有受到任何不當損害，監察院要監督、善政。

陳菊指出，國家人權委員會要成為弱勢人民的靠山、國家的良心，每個人不管在任何角落，當人權受損害時都要一樣受到愛護、重視，同時給予應有的平等與尊嚴。

陳菊說，監察委員是高度自律性工作，不像立法院是國會，監察委員是總統特任官，憲法賦予監委獨立行使職權，相信每位監委都非常認真、公正，希望監察院發揮高度功能，讓人民信賴。

監委賴振昌在團拜中以薩克斯風演奏歌曲「城裡的月光」，並在全體監察院員工合唱「廟會」聲中，結束新春團拜。（編輯：郭無患）1120130

監察院30日上午舉行新春團拜，監察院長陳菊（2排中）出席，向大家拜年恭賀新春。中央社記者吳家昇攝 112年1月30日

監察院長陳菊（前左）30日上午出席監察院新春團拜，現場欣賞精彩表演。中央社記者吳家昇攝 112年1月30日