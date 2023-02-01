備戰2024年大選 柯文哲近期將訪南投

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天從台大醫院退休，將備戰2024年總統大選，民眾黨南投縣議員簡千翔今天表示，黨主席柯文哲近期將到南投了解基層需要，也讓縣民了解民眾黨深耕南投。

柯文哲卸任台北市長後，重回台大醫院上班並辦理2月1日退休，柯文哲已表態開始準備2024年總統大選，且春節與黨籍立委到多地參香；民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔今天表示，主席柯文哲近期、這1、2週應會到南投，並期待這次能Long Stay，真正了解南投縣各項需求，也讓縣民了解民眾黨有在南投深耕。

簡千翔是民眾黨唯一席次南投縣議員，對於未來如何在地拓展民眾黨，他接受媒體聯訪表示，只用「空戰」在南投縣恐怕不足，會深耕地方、多走動，以「陸軍」模式加強家戶拜訪及服務，但他一人能力有限，將以選區南投市、名間鄉為根基，再拓展至濁水溪線鄉鎮。

對於2024年區域立委選舉，簡千翔表示，黨中央原有意派前台北市副市長蔡炳坤參選南投縣立委，但蔡炳坤因健康因素，這項規畫擱置，目前民眾黨並無計畫推出南投縣區域立委參選人，有關2024年選舉，民眾黨在維持政黨主體性下，「對的議題」可與所有政黨合作。

首次當選縣議員的簡千翔今天在南投市仁德路56號成立服務處暨「朝日居家」辦公室，國民黨南投縣長許淑華出席祝賀，簡千翔說，英國求學返台投入幼兒教育，深刻感受台灣社會少子化和高齡化，居家長照透過居服員到家服務失能或失智家人，也提供餐食照顧、家務協助、陪同外出與就醫、沐浴、喘息服務等。（編輯：黃世雅）1120201