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朱立倫參加花蓮縣黨部團拜 盼國民黨重返執政

2023/2/2 14:08（2/2 14:21 更新）
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國民黨主席朱立倫（右2）2日上午出席花蓮縣黨部的新春團拜聯誼活動，立委傅崐萁（左2）、鄭天財Sra Kacaw（左）、花蓮縣長徐榛蔚（右）等人出席。中央社記者張祈攝 112年2月2日
國民黨主席朱立倫（右2）2日上午出席花蓮縣黨部的新春團拜聯誼活動，立委傅崐萁（左2）、鄭天財Sra Kacaw（左）、花蓮縣長徐榛蔚（右）等人出席。中央社記者張祈攝 112年2月2日
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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）國民黨花蓮縣黨部今天舉辦新春團拜，黨主席朱立倫出席表示，新年新希望是團結國民黨，期望在2024年重返執政，有關總統、立委布局，將在3月4日南投立委補選後再討論。

國民黨主席朱立倫上午出席花蓮縣黨部的新春團拜聯誼活動，立委傅崐萁、鄭天財（Sra．Kacaw）、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣議會副議長徐雪玉及多名基層民意代表、黨部幹部都出席。

朱立倫致詞指出，民進黨用權勢及不當的手段，把國民黨所有的黨產清算、沒收，國民黨沒有錢、沒有權也沒有資源，但有決心跟志氣，相信只要團結努力一定可以勝利成功。

傅崐萁致詞指出，國民黨一窮二白，仍能在15個縣市勝選，新的一年唯有同心協力贏回國家、贏回台灣，讓兩岸和平，讓孩子不要流血上戰場。

朱立倫會後接受媒體聯訪指出，要號召更多人加入國民黨，不管是藍色、白色或其他顏色，只要是非綠的朋友都歡迎加入國民黨，國民黨力量愈大愈好，才能讓台灣更好。

對於青壯世代喊出世代交替，讓年輕人進入國會，朱立倫說，國民黨人才愈多愈好，愈多優秀的人願意為國家服務都是好事。

對於國民黨籍桃園市議員詹江村在臉書（Facebook）發文指出「立委初選民調贏過對手，黨中央一通電話說我太年輕，就片面取消我的初選資格，質疑在國民黨內沒有好老闆支持、沒有好爸爸栽培，就注定只能選議員嗎？」

朱立倫說，黨內每一位都是好朋友，詹江村是過去他在桃園時代的發言人，對於朋友他都是認為多加油，「通通都加油」。（編輯：黃世雅）1120202

國民黨主席朱立倫（前排左6）2日上午出席花蓮縣黨部的新春團拜聯誼活動，與花蓮縣長徐榛蔚（前排左5）、立委傅崐萁（前排左7）等人比讚合影。中央社記者張祈攝 112年2月2日
國民黨主席朱立倫（前排左6）2日上午出席花蓮縣黨部的新春團拜聯誼活動，與花蓮縣長徐榛蔚（前排左5）、立委傅崐萁（前排左7）等人比讚合影。中央社記者張祈攝 112年2月2日
國民黨主席朱立倫（前左）2日出席花蓮縣黨部的新春團拜聯誼活動，受到黨員熱情歡迎，立委傅崐萁（前右）等人陪同。中央社記者張祈攝 112年2月2日
國民黨主席朱立倫（前左）2日出席花蓮縣黨部的新春團拜聯誼活動，受到黨員熱情歡迎，立委傅崐萁（前右）等人陪同。中央社記者張祈攝 112年2月2日
#朱立倫
#國民黨花蓮縣黨部
#傅崐萁
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