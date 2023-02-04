游錫堃旋風訪美鐵人行程 連排13場談話會

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（中央社記者范正祥台北4日電）立法院長游錫堃結束訪美行程今晨搭機返台，他說，在既定參加國際宗教自由峰會演講、美國國家祈禱早餐會之外，於往返台北跟華府的85小時內，扣除搭機等通勤時間39小時，所剩緊湊時間內還安排13場深具意義的見面談話會。

游錫堃表示，他就未來台美雙方如何共同合作應對，與美方進行坦率、愉悅及有意義的對話；相信有助雙方進一步落實更全面性的夥伴關係，互補互利守護自由民主人權與和平穩定的普世價值。

游錫堃2月1日下午啟程赴華府出席國際宗教自由峰會及國家祈禱早餐會；完成這次訪美之行，搭乘中華航空公司CI11班機今天清晨6時44分返抵桃園國際機場。

游錫堃今天在臉書發文表示，這次國會外交訪美行，非常感謝美方熱誠接待，也感謝外交部及駐處辛勞。

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游錫堃指出，此行藉由演講讓國際瞭解台灣爭民主、爭自由的艱辛血淚歷程及努力成就，會談間他也就台灣位處民主防線最前線，面臨中國霸權武力威脅挑戰，如何認清中共極權中國夢，要稱霸全球的野心本質，強調台美更應緊密攜手，並提出台灣提升全民防衛意志、維護和平與安全等共同關切的議題表達多項看法。

臉書發文中，游錫堃再次感謝受邀出席國際宗教自由峰會演講，以及國家祈禱早餐會主辦單位邀請他參加早禱會。他表示，願台美關係在頻繁的國會交流及「五法六保證」的架構下能持續穩健前行。（編輯：謝佳珍）1120204